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全美半數母親沒退休積蓄 母親節貼心禮送上「財務計畫」

編譯廖振堯／綜合12日電
分析指出，美國大約有一半的母親退休儲蓄為零，這些媽媽們最好的禮物可能是一份完整的退休計畫。(路透)
分析指出，美國大約有一半的母親退休儲蓄為零，這些媽媽們最好的禮物可能是一份完整的退休計畫。(路透)

母親節即將到來，辛勞的媽媽們在家照顧孩子、長輩時，犧牲的可能不只是衝刺職業生涯的機會。智庫世紀基金會(The Century Foundation)最新分析指出，美國大約有一半的母親退休儲蓄為零，這些媽媽們最好的禮物可能是一份完整的退休計畫。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，該分析使用前身為金融創新研究中心(CFSI)的金融顧問機構Financial Health Network的數據，顯示50至64歲的母親中除了一半沒有退休儲蓄，只有23%儲蓄超過10萬元；同年齡組中，約42%的父親積蓄超過10萬元，無子女長者則有37%達到10萬元。

世紀基金會研究員古特雷絲(Laura Valle Gutierrez)表示，這是個令人震驚的統計結果，媽媽們正是不重視照護工作的社會下最大的受害者。

古特雷絲說，原因可以追溯到數個面向，這些因素進而交互影響母親們的財務健康狀況，包括工資差距或是女性傾向從事薪酬較低的職業等等。「我們在母親節感謝媽媽們的所有付出，而整個社會也該有所回饋，保障她們退休後能維持經濟便是一種方式。」

根據丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)，缺乏退休計畫不僅僅是個人或家庭問題，影響層面甚至擴及整個國家。一項新研究發現，約5600萬位民營企業勞工無法通過雇主獲得退休計畫，這將導致各州和聯邦政府到2040年出現預計1.3兆元的赤字。該基金會的退休儲蓄項目主管史考特(John Scott)解釋，這些長者中許多人將需要社會援助，例如倚賴糧票等計畫來維持生計。

史考特補充，如果是沒工作、無法獲得401(k)退休福利計畫的人，可以加入各州施行的自動退休計畫，「即使什麼都不做也會自動註冊，開始建立你個人退休帳戶(IRA)的存款。」

退休 儲蓄 母親節

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