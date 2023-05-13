母親節暖心話 媽媽更想聽到：要幫什麼忙？

母親節 到來，媽媽們最常聽到的一句話很可能是：「謝謝妳做了世界上最重要的工作」；但許多媽媽或許會同意，比起被人空洞讚美為「偉大的超級英雄」，她們更想確保在育兒的路途上，自己並不孤單。

身為兩個孩子的母親，加州 私立大學爾灣協和大學(Concordia University Irvine，康考迪亞大學)兼任教授詹佐(Jen Zamzow)說，孩子的健康成長，真的需要靠整個社區的支持協助；今年母親節，她希望聽到有更多人對媽媽們說：「我們支持妳，有什麼我們可以幫忙的嗎？」

詹佐舉出了好幾件母親無法「獨力撐起一片天」的事，呼籲大家齊心協力來成就一個可以協助照顧兒童、基礎設施健全的社會，保護孩子的生命安全就是其一。

CNBC有線電視報導，詹佐說，槍枝多於人口、校園槍擊案猖獗的社會中，父母在保護孩子生命安全方面，能做真的不多。父母不能只憑一己之力制定法律或阻止他人醉酒駕車；讓社區更安全，人人有責。

另外，她也認為應縮小「母職」對女性職場發展和薪資差距的影響；研究顯示，母親比父親更可能為了照顧孩子而犧牲事業；「母職薪資差距」則是近20年來性別薪資差距幾乎沒有變化的一大原因。更靈活的工作安排、帶薪產假和陪產假，縮小「母職」對女性職場發展和薪資差距的影響，為人母才更有可能兼顧事業與家庭。

其他必須仰賴眾人協助的事情還包括：提供平價易得的心理健康 服務，協助父母維護兒童心理健康；保護兒童使用網路的隱私和安全；確保兒童獲得良好托育服務等等。

詹佐強調，當社會不願投資其最年輕成員時，受苦的不僅是父母和孩子，社會中的每個人都會受影響。因此，這個母親節，我們不僅要告訴媽媽們她們的工作很重要，更要給予她們真正需要的，那就是：更多的支持。