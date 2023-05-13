母親節讓餐飲業愛又恨 高通膨下「沒太多賺頭」

母親節是餐館業最忙的日子之一，但也是餐館最不喜歡的日子，因為家家都上餐館慶祝，但卻讓餐館員工忙得人仰馬翻。(Getty Images)

14日是母親節 ，根據網路預約網站OpenTable統計，母親節是餐飲業全年第二忙碌的日子，僅次於情人節，但卻是餐飲從業人員每年最恨的「地獄日」。

有線電視新聞網(CNN)報導，卡多薩(Darron Cardosa)在「惡毒服務員：我真的擅長假裝關心」(The Bitchy Waiter: I"m Really Good at Pretending to Care)一書中寫道：「每位服務員都知道在母親節當天工作，宛如置身地獄，事實上一年365天，如果哪天要下地獄，我絕對相信就在母親節。」

全國零售聯盟(National Retail Federation)預估，今年母親節消費將達357億元，其中光是聚餐和旅行支出就達到破紀錄56億元，比去年增加6%。

母親節當天，國內餐廳家家爆滿，麻薩諸塞州昆西(Quincy)餐廳服務員海利(Joe Haley)表示：「有人趕在最後一刻打電話訂桌，還有人同時預訂好幾家，讓媽媽可以從中挑選，但他們從不取消。」為了招呼一家老小挑三撿四的口味，假裝搶著付帳或者喝咖啡賴著不走等狀況，服務員忙到人仰馬翻，「每個家族至少都有一個害群之馬，完全無法信賴，母親節真的讓我害怕。」海利補充表示。

由於今年是疫情結束年後第一個母親節，紐約長島 南安普敦(Southampton)餐廳老闆道格拉斯(Binh Douglas)表示：「很多人趁機聚會，因為已經有一段時間沒有見面。」大約三分之一顧客會加點這家餐廳的19.95元「含羞草雞尾酒無限暢飲」，預估當天消費將比平時多出四成。

而且居高不下的通膨也反映在今年母親節大餐，佛州 棕櫚灘(Palm Beach)The Circle餐廳母親節早午餐，包括無限暢飲香檳雞尾酒和豎琴現場演奏，每人收費250元，比2019年的160元，上漲超過五成。

不過曼哈頓上東區T Bar餐廳不敢漲太多，老闆阿克塞羅德(Derek Axelrod)坦言：「母親節大餐不要貴到令人討厭。」母親節大餐沒有太多賺頭，只能寄望從酒水類多賺一點。

還有連鎖牛排餐廳茹絲葵(Ruth's Chris Steak House)在母親節期間，開放早餐或早午餐時段，靠著提高翻桌率來增加收入，對此，服務員海利有更好的建議：「大家為什麼不能乾脆在家幫媽媽做一頓早餐呢？」