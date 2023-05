母親節讓餐飲業愛又恨 高通膨下「沒太多賺頭」

母親節是餐館業最忙的日子之一,但也是餐館最不喜歡的日子,因為家家都上餐館慶祝,但卻讓餐館員工忙得人仰馬翻。(Getty Images)

14日是母親節 ,根據網路預約網站OpenTable統計,母親節是餐飲業全年第二忙碌的日子,僅次於情人節,但卻是餐飲從業人員每年最恨的「地獄日」。

有線電視新聞網(CNN)報導,卡多薩(Darron Cardosa)在「惡毒服務員:我真的擅長假裝關心」(The Bitchy Waiter: I"m Really Good at Pretending to Care)一書中寫道:「每位服務員都知道在母親節當天工作,宛如置身地獄,事實上一年365天,如果哪天要下地獄,我絕對相信就在母親節。」

全國零售聯盟(National Retail Federation)預估,今年母親節消費將達357億元,其中光是聚餐和旅行支出就達到破紀錄56億元,比去年增加6%。

母親節當天,國內餐廳家家爆滿,麻薩諸塞州昆西(Quincy)餐廳服務員海利(Joe Haley)表示:「有人趕在最後一刻打電話訂桌,還有人同時預訂好幾家,讓媽媽可以從中挑選,但他們從不取消。」為了招呼一家老小挑三撿四的口味,假裝搶著付帳或者喝咖啡賴著不走等狀況,服務員忙到人仰馬翻,「每個家族至少都有一個害群之馬,完全無法信賴,母親節真的讓我害怕。」海利補充表示。

由於今年是疫情結束年後第一個母親節,紐約長島 南安普敦(Southampton)餐廳老闆道格拉斯(Binh Douglas)表示:「很多人趁機聚會,因為已經有一段時間沒有見面。」大約三分之一顧客會加點這家餐廳的19.95元「含羞草雞尾酒無限暢飲」,預估當天消費將比平時多出四成。

而且居高不下的通膨也反映在今年母親節大餐,佛州 棕櫚灘(Palm Beach)The Circle餐廳母親節早午餐,包括無限暢飲香檳雞尾酒和豎琴現場演奏,每人收費250元,比2019年的160元,上漲超過五成。

不過曼哈頓上東區T Bar餐廳不敢漲太多,老闆阿克塞羅德(Derek Axelrod)坦言:「母親節大餐不要貴到令人討厭。」母親節大餐沒有太多賺頭,只能寄望從酒水類多賺一點。

還有連鎖牛排餐廳茹絲葵(Ruth's Chris Steak House)在母親節期間,開放早餐或早午餐時段,靠著提高翻桌率來增加收入,對此,服務員海利有更好的建議:「大家為什麼不能乾脆在家幫媽媽做一頓早餐呢?」