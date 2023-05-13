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搶郵差、偷郵件猖獗 郵局更換郵差老舊鑰匙、郵箱防盜

記者張聲肇／綜合報導
郵政總局決定幫郵差更換數萬把新式鑰匙，以及更換更安全的郵箱，以因應愈來愈多的郵件盜竊及搶案。圖為伊利諾一郵局工作人員在工作。(美聯社)
郵政總局決定幫郵差更換數萬把新式鑰匙，以及更換更安全的郵箱，以因應愈來愈多的郵件盜竊及搶案。圖為伊利諾一郵局工作人員在工作。(美聯社)

有鑑於郵差遭搶、信件被偷的案件日增，郵政總局12日宣布更換郵差使用的鑰匙，將4萬9000把目前使用的所謂「箭鎖」(arrow locks)鑰匙換成電子鑰匙，同時強化高風險地區1萬2000個藍色郵筒的安全性，讓歹徒更難得逞。

4.9萬「箭鎖」換成電子鑰匙

郵局不願說明全國25萬名郵差當中，還有多少人仍使用老式的箭鎖鑰匙。

郵差的老舊鑰匙常常成為不法之徒的目標。(取自NBC電視畫面)
郵差的老舊鑰匙常常成為不法之徒的目標。(取自NBC電視畫面)

據美聯社報導，去年有將近500名郵差被搶，其中31人受傷，一名郵差還因此喪命，全國郵務人員協會對此表達憤怒，要求郵局採取行動，郵政總局於是提出上述加強保全措施。

美聯社報導，過去十年間搶劫郵差案件增加了三倍多，去年達496件，多數歹徒甚至使用武器。聯邦官員11日宣布起訴兩名搶匪，被告去年在麻州將一名郵差從門口推倒，搶走他的信箱鑰匙，然後又持刀搶劫另一名郵差。

去年郵筒郵件被偷達3萬8500起

郵局要對付的不僅是搶郵差鑰匙的匪徒，也要應付從信箱偷走信件的竊賊。2022會計年度，藍色郵筒內的郵件被偷事件多達3萬8500起。

官員說，犯罪集團竊取郵件主要目的是從事金融犯罪，手法包括變造支票詐領錢財。

郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)說，郵差每天遞送1億6210萬封一般郵件，「他們應該放心安全地工作，不用擔心成為罪犯下手的目標。」

美國法律有對付郵件竊賊的條文，竊取、隱藏或擅自處理他人信件財產，最高可處十年徒刑；攻擊郵差首犯可判刑十年，再犯最高可判刑25年。

郵局也在設法防止其他形式的郵件犯罪，上月起就把上網更改郵遞地址的規定，改為申請人須提出兩種身分證明文件，親自到郵局申請，手續也更嚴格，以防歹徒趁機取得被害人身分資料，據以利用被害人的信用卡、支票和金融往來電子郵件從事金融詐欺。郵局不再接受第三方代辦改址。

郵局也加強取締偽造郵票，依法沒收貼假郵票的包裹，關閉賣假郵票的網站。

郵政 支票 麻州

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