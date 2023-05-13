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憂債限危機釀經濟衰退 消費者信心降半年來低點

記者顏伶如／綜合報導
消費者擔心債限影響經濟，擔心聯邦舉債上限若因政治對峙無法解決，恐將引發經濟衰退，今年5月的消費者信心降至半年以來最低點。(路透)
消費者擔心債限影響經濟，擔心聯邦舉債上限若因政治對峙無法解決，恐將引發經濟衰退，今年5月的消費者信心降至半年以來最低點。(路透)

密西根大學(University of Michigan)12日公布最新消費者信心調查指出，美國民眾擔心聯邦舉債上限若因政治對峙無法解決，恐將引發經濟衰退，今年5月的消費者信心降至半年以來最低點。

路透報導，調查報告同時顯示，美國消費者認為長通膨將會存在預期心態，今年5月升至2011年以來最高，這對聯準會而言是個壞消息。聯準會上周才剛表示，迅速升息政策可能停止。

飛利凱睿證券公司(Brean Capital)資深經濟顧問戴夸卓斯(Conrad DeQuadros)說，這份報告透露著停滯性通貨膨脹(stagflationary)的感覺。他說，通膨預期心態可能讓聯準會在6月14日會議上，對於是否要繼續升息出現激烈討論。

密西根大學消費者信心調查顯示，今年5月整體消費者信心指數為57.7，比4月的63.5退步，成為2022年11月以來的最低點。路透對經濟學者進行的問卷調查則顯示，今年5月估計消費者信心指數為63.0。

調查顯示，當前經濟狀況指數從今年4月的68.2跌至5月的64.5，消費者期望值也從4月的60.5降至5月的53.4。

密西根大學消費者調查(Surveys of Consumers)主任徐薈安(Joanne Hsu)表示，消費者信心下跌的部分原因與華府政治僵局有關。她說，如果決策者無法解決舉債上限危機，民眾對於經濟將更加看壞，擔心聯邦債務違約的慘重後果。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office, CBO)12日提出警告表示，倘若舉債上限未能調高，美國在6月前兩周內將面臨無法償還債務的「嚴重風險」。

某些專家指出，消費者信心衰退、認為長通膨將存在，與消費者支出之間的連動關係可能不大。

維吉尼亞州維也納(Vienna)海軍聯邦信貸(Navy Federal Credit Union，NFCU)企業經濟學者弗瑞克(Robert Frick)指出，自從經濟受到疫情衝擊以來，經常看到消費者信心下跌，然而消費者支出卻出現增長，直到現在依然維持在健康的水準。

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