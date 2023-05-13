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川普倒債說 共和黨參議員也不挺：絕非好點子

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普10日在電視訪問中說不惜倒債，但共和黨參議員並不認同他的看法。（美聯社）
前總統川普10日在電視訪問中說不惜倒債，但共和黨參議員並不認同他的看法。（美聯社）

前總統川普10日透過電視轉播，表達拜登總統不大砍聯邦支出共和黨就應讓美國倒債的立場，但並沒有獲得黨籍參議員的認同，認為這種做法風險太高，不值得考慮；這也凸顯出在提高債限問題上，黨內裂痕擴大。

眾院共和黨議員鑑於麥卡錫坐上議長寶座，多少是川普的功勞，不願忤逆這位前總統，但參院的共和黨人並不買帳，尤其對他10日晚在有線電視新聞網(CNN)「里民大會」上有關國會提高債限的說法。「下個月前若無法與白宮達成協議，那也沒什麼大不了。」川普說。

共和黨籍參議員穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)說，「我可不認為債務違約是有智慧的政策，對國家是有智慧的策略。」她說，川普再怎麼說，「都絕對不會影響我的看法。」她說，鼓勵拜登和麥卡錫妥協出協議，比倒債高明多了。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune，南達科他州)說，多數人認為白宮和國會有必要就提高債限達成協議，川普的說法，對共和黨議員產生不了什麼作用，「我不認為我們會不顧後果，走到(倒債)那一步。」

德州共和黨籍參議員孔寧(John Cornyn)也說，「沒人認為倒債是好點子，沒人這麼認為。」

麥卡錫和川普的說法保持距離，他說「目前我看得到的唯一要務就是，共和黨不能讓債務違約變成選項。我們已經提高政府舉債上限了。」共和黨主導的眾院已通過十年減支4.8兆元交換今年提高1.5兆國債的法案。

麥卡錫趁機數落拜登，說「現在唯一還談倒債的就是拜登總統。他的作法一如他漠視邊境問題，意謂還有更多美國人會死於(從墨西哥走私進來的毒品)芬太尼。此外，昨天又有1.1萬人闖入美國。」

猶他州共和黨籍國會參議員羅穆尼(Mitt Romney)說，川普之所以鼓吹倒債，因為那符合他自己的政治利益，「屆時，他又會說『我當總統的話，絕對不會發生這種事。』」

參議員卡西迪(Bill Cassidy，路易斯安納州)說，川普的民粹主義競選策略就是先保住基本盤，為了選票，什麼都敢做，什麼都敢講。

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