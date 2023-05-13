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民主黨眾議員籲解決債限僵局前 不發國會議員薪水

編譯廖振堯／綜合12日電
9日拜登總統(右)邀眾院議長麥卡錫(左)等國會領袖協商債限，但未獲共識，預計下周再談，但時間已經不多。(歐新社)
9日拜登總統(右)邀眾院議長麥卡錫(左)等國會領袖協商債限，但未獲共識，預計下周再談，但時間已經不多。(歐新社)

拜登總統9日與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)等國會領袖協商聯邦債務上限的解決方案，然而會面無共識，原定12日的二度會面也因幕僚需更多時間討論而延遲。維吉尼亞州民主黨籍眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)12日發信要求國會解決債限僵局前，應該凍結所有議員的薪酬。

路透報導，史班柏格致信給聯邦眾院行政長詩平多(Catherine L Szpindor)，表達她對債務違約可能性的深切關注。她認為國會未能保護所有將受違約波及的美國人，若人民和經濟因國會的不作為而受難，那麼國會議員就不該領薪。「這是美國家庭都明白的公平基本原則：如果你不做好工作，你就得不到報酬。」

維吉尼亞州民主黨籍眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)12日發...
維吉尼亞州民主黨籍眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)12日發信要求國會解決債限僵局前，應該凍結所有議員的薪酬。(取材自史班柏格臉書)

史班柏格引用穆迪分析(Moody's Analytics)上個月的預測，即違約將導致700萬人失業、失業率飆破8%、所有家庭蒸發約10兆元資產，且實質國內生產毛額(real GDP)減少近4%。除了經濟影響，長者、現役和退伍軍人都可能無法享受應得福利。加上市場波動已經影響到人民的退休帳戶，國會不能等到最後一刻才履行基本職責。

史班柏格亦批評當前國會的極端黨派分歧正危及美國經濟實力和安全、全球市場穩定乃至於對美國信用的信心，更直指眾院共和黨非但沒有履行最基本的義務，反而擁護一項沒有機會在參院通過的惡意提案。

史班柏格最後表示，雖然知道詩平多受到國會規則、第27條修正案或其他適用法律的約束，但依然請求她準備停發所有國會議員的薪酬，直到國會通過、總統簽署立法提高債限為止。

眾院 參院 民主黨

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