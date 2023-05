民主黨眾議員籲解決債限僵局前 不發國會議員薪水

拜登總統9日與眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、參院民主黨 領袖舒默(Chuck Schumer)等國會領袖協商聯邦債務上限的解決方案,然而會面無共識,原定12日的二度會面也因幕僚需更多時間討論而延遲。維吉尼亞州民主黨籍眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)12日發信要求國會解決債限僵局前,應該凍結所有議員的薪酬。

路透報導,史班柏格致信給聯邦眾院行政長詩平多(Catherine L Szpindor),表達她對債務違約可能性的深切關注。她認為國會未能保護所有將受違約波及的美國人,若人民和經濟因國會的不作為而受難,那麼國會議員就不該領薪。「這是美國家庭都明白的公平基本原則:如果你不做好工作,你就得不到報酬。」

維吉尼亞州民主黨籍眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)12日發信要求國會解決債限僵局前,應該凍結所有議員的薪酬。(取材自史班柏格臉書)

史班柏格引用穆迪分析(Moody's Analytics)上個月的預測,即違約將導致700萬人失業、失業率飆破8%、所有家庭蒸發約10兆元資產,且實質國內生產毛額(real GDP)減少近4%。除了經濟影響,長者、現役和退伍軍人都可能無法享受應得福利。加上市場波動已經影響到人民的退休帳戶,國會不能等到最後一刻才履行基本職責。

