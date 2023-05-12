哥巴邊界「達連隘口」偷渡路線漸有組織 現營地、攤位

從南方的哥倫比亞走到北邊的巴拿馬之間的達連隘口，是目前最熱門的偷渡途徑，雖然危險，但漸成有組織、沿途有服務的路線。圖為一位委內瑞拉的母親帶著子女，眼神堅毅，坐在溪中休息，目的地是美國。(美聯社)

在哥倫比亞-巴拿馬邊境茂密的達連叢林(Darien jungle)中，大批人民揹著行囊徒步前進，沿路除了險惡的地形卻還有賣食品飲料的攤位、營地，乍看之下似乎是登山客的新挑戰路線，然而他們卻是來自南美洲各地的移民 ，不懼艱難也要向北美邁進；聯合國 警告，今年通過此路線的人數恐破紀錄。

美聯社報導，達連隘口(The Darien Gap)路線近年越來越有組織，這已經成為主要的移民路線；然而這是抵達美國邊境前最險峻的地理屏障，移民們必須頂著暴雨 ，翻越陡峭山峰、涉過湍急河流，也很容易被山賊土匪劫財劫色。

達連隘口長106公里、寬50公里，是連接南北美洲的泛美公路上唯一的斷點，通過此處只能徒步或靠越野交通工具。

移民通常從哥倫比亞的小鎮阿坎迪(Acandi)出發，當地現在於叢林邊緣有個營地，提供一些急救服務，以及收費搬運行李的搬運工，路線前段也有小攤販兜售食物飲料。本週便有數百名移民攜家帶眷，排隊等待徒步穿越，更需付上175美元過路費。接近巴拿馬側的山路更為崎嶇危險，幾乎全是山地熱帶雨林，海拔從谷底60米一路攀升至1845米。

時值法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令結束，各界擔心移民潮可能暴增；但美聯社記者在達連隘口詢問的移民大多數都不知情，而少數聽聞此消息的人也不甚了解。

33歲的拉米雷茲(Johnny Ramírez)和另外十名家族成員四天前離開委內瑞拉，抵達阿坎迪；他表示自己的國家沒有未來、沒有工作，雖然有聽說美國正取消法典第42卷的庇護限制，但不清楚這代表什麼意思，「誰知道跨境進美國會是什麼感覺」。

49歲的瑪西亞斯(Welington Galarza Macías)則是逃離了家鄉厄瓜多的暴力事件，花四天抵達阿坎迪。瑪西亞斯是重型機械操作員，希望在美國找到工作。