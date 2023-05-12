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防疫遣返令失效前 眾院通過共和黨邊界法案 要擴大築牆

記者顏伶如／綜合報導
以共和黨為多數的眾院11日通過共和黨版的加強邊界安全法院，民主黨議員全部投否決票。預計本案無法通過以民主黨為多數的參院。(美聯社)
以共和黨為多數的眾院11日通過共和黨版的加強邊界安全法院，民主黨議員全部投否決票。預計本案無法通過以民主黨為多數的參院。(美聯社)

就在美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令11日結束前數小時，眾院以219票對213票通過共和黨版邊界安全法案，讓無證客申請美國庇護受到更多新限制；法案內容還包括在美墨邊境擴大築牆；不過，這項與拜登政府移民政策有明顯反差的法案，幾乎沒有機會立法成功，不僅因為擁有參院多數席次的民主黨會予封殺，拜登總統也已揚言否決。

長達213頁的法案是共和黨主流國會議員與立場強硬保守派妥協的結果，前者希望把重點放在加強邊境查緝，後者則要求大幅修改美國的移民與庇護法律。

國際法與美國法律都允許移民以政治、宗教、種族迫害等理由申請庇護，但保守派人士指出，美國現行制度遭到太多人濫用，等候法院審理案件的期間變成得以在美國生活、工作。共和黨版法案規定，非法入境者申請庇護要繳50元費用，還要符合多項嚴格條件，證明在家鄉確實遭受迫害。

民主黨批評共和黨版的邊界安全法案「殘酷」且「反移民」；法案11日在眾院表決時，全體民主黨籍眾議員一致投下反對票，肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)、加州聯邦眾議員杜瓦迪(John Duarte)兩名共和黨籍議員也投下反對票。

共和黨長久以來一直批評拜登，上台之後放任非法入境移民人數大增。美聯社分析，共和黨版邊界安全法案的在眾院通過，可以讓眾院共和黨團理直氣壯表示已經兌現鞏固邊境的競選承諾。

共和黨耗費數月之久才讓法案得以在11日交付表決，某些共和黨國會議員對於法案意見相左，爭執曾經浮上檯面；美聯社報導，直到表決前一天，仍在最後一刻修改法案條文，以回應極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)以及其他黨內同僚的要求。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在議場發表演說表示，這項包裹法案是美國到目前為止「最堅固的邊境安全法案」。他說：「與此同時，我們看到拜登總統的施政紀錄，則是截然不同的場景。」

共和黨 眾院 移民

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