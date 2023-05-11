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川普出席CNN里民大會 羞辱女主持人「討厭鬼」

記者顏伶如／綜合報導
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

前總統川普遭專欄作家指控1996年性侵而被紐約陪審團判賠500萬元的隔天，10日晚間參加有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會(town hall)，這是川普宣布再戰2024之後首場電視競選活動。川普與選民座談時依舊拒絕承認輸掉2020年大選，並說如果再次當選總統將保護憲法第二修正案擁槍權，但拒絕說明是否將簽署聯邦墮胎禁令。

稱有權帶走機密文件

聯邦檢察官正在調查川普卸任後擅自將機密檔案從白宮帶走，川普在新罕布夏州聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉行的CNN里民大會上說，根據「總統文件法」(Presidential Records Act)規定，絕對有權可以帶走機密文件。他說，已經為檔案解密，對於帶走文件從來不曾隱瞞。

對於主持人凱特琳‧柯林斯(Kaitlan Collins)當場糾正川普「總統文件法」並未授權前任總統可以把檔案帶回家，而且總統卸任之後檔案便歸聯邦政府所有。柯林斯多次追問川普為何聯邦政府索取檔案時遲遲沒有交回，還遭到發布傳票。川普並未回答問題，反而羞辱柯林斯說：「這非常簡單。妳是個討厭鬼。這點我可以告訴妳。」

喊特赦國會暴亂暴徒

除了拒絕承認敗選，川普也為自己在2021年1月6日國會暴亂當天的行為辯護。他說，國會暴亂是當時民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人的錯，沒有做好國會維安。川普回答觀眾提問時說，如果贏得2024年大選，將為許多參加國會暴亂的暴徒特赦。

川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目。（Gett...
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目。（Getty Images）

79歲專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控川普1996年在百貨公司試衣間性侵，紐約聯邦地方法院陪審團9日裁定川普須賠償卡洛爾500萬元。川普在里民大會上說，不會因為這起案件喪失成為總統的資格，婦女票也不受影響。川普說，不認識卡洛爾，「從沒見過她，根本不知道她是誰」。

川普說，如果贏得2024年大選，將保障第二修正案擁槍權，並且正視心理健康問題。他說：「扣扳機的不是槍，而是人。」川普說，當選之後將推出許多措施避免大規模槍擊案發生，包括增聘保全進駐學校，並且鞏固各個機構大門入口的安全設施。

狂言一天解決俄烏戰

川普回答觀眾提問國債上限問題時說，如果白宮不接受共和黨的削減預算提議，美國只能淪於債務違約。

談到俄烏戰爭時，川普說：「如果我是總統，我可以讓戰爭在一天之內解決，只要24小時。」至於俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)算不算戰爭犯，川普則不願說明。

川普10日晚上出席CNN里民大會直播節目，重返CNN的螢光幕前，為大選暖身。場外...
川普10日晚上出席CNN里民大會直播節目，重返CNN的螢光幕前，為大選暖身。場外有支持者聲援。（路透）

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