川普官司纏身 聲勢不墜 挺川者：他或許非好人 但是個好總統

前總統川普在2024年共和黨初選中仍獲選民高度支持；支持他復出的選民表示：「他或許不是個好人，但是個好總統」。（Getty Images）

兩度遭國會彈劾且面臨多項刑事調查，本周又被判在性侵案中須賠償原告500萬元的前總統川普 ，在2024年共和黨初選中仍獲選民高度支持；支持他復出的選民表示：「他或許不是個好人，但是個好總統。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)與華盛頓郵報(Washington Post)一份尚未公開的聯合民調 顯示，受訪的1006人中，有51%的人將川普列為2024年共和黨總統候選人首選，相較之下，只有25%的人選擇排名第二佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

若加上尚未決定選民的傾向時，49%的受訪者表示，會在川普、拜登 對決時選擇川普，42%的人則支持拜登。

川普的支持者中，不乏認為他確實有違法的人，其中有18%認為，他應該要為企圖推翻2020年總統大選結果而面臨刑事指控，但同時也表示有意在2024年大選中投給他。

不過在近幾次的大選中，民調都無法確實反映實際投票結果，包括2022年期中選舉，民調預計會出現紅潮，但實際卻是民主黨獲勝，拿下參院多數席次，並以分毫之差輸掉眾院。民主黨堅稱，離2024年大選還很久，拜登仍處強勢地位，且拜登上任頭兩年有許多政績，並通過多項法案。

儘管如此，近期民調都明確顯示選民看似矛盾但清楚的態度；在陪審團判定，川普須為女專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)的性侵、誹謗指控案負法律責任的後續調查顯示，共和黨中仍有一部分人對川普堅定不移；另有選民表示，儘管擔憂川普行為舉止，但仍考慮會投票給他，因為川普「可能不是個好人，但是個好總統。」

針對財政和經濟問題，也讓不少人表態若川普對上拜登，將會支持川普；民調也顯示，54%的受訪者認為川普在經濟議題上做得比拜登好；經濟問題也讓支持川普的非裔和西班牙裔比例增加，表示願意投給川普的非裔受訪者，從2020年的12%增加到這次的27%；西裔受訪者則從32%增加到43%。