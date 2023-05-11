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桑托斯被起訴 共和黨有「異」見 高層按兵不動 同僚要他辭職

編譯陳韻涵／綜合10日電

共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos，紐約)10日被控洗錢、欺詐等13項罪名遭起訴，分裂眾院共和黨；該黨領導階層暫時按兵不動，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，桑托斯受審期間仍可履職，除非他被定罪，但麥卡錫不贊成桑托斯尋求連任，而黨內同僚紛紛呼籲桑托斯辭職。

麥卡錫告訴記者說，他不會支持桑托斯明年角逐連任，「我認為他這一輩子還有其他事需要注意」。

但麥卡錫表示，他會等眾院操守委員會(Ethics Committee)決定桑托斯是否違法後，再決定要不要呼籲這位共和黨新科議員下台。

麥卡錫表示，桑托斯受審期間將可繼續履行國會職務。他說，「我會看罪名為何。」

桑托斯曾被爆料血統、學歷、履歷等方面均造假，且競選資金疑點重重；他10日遭司法部以電信詐欺、洗錢、盜用公款和對國會說謊等13項罪名起訴。

麥卡錫說：「若一個人被定罪，即不適任委員會職務；他們有權投票，但也要受審。」

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)在記者會上表示，桑托斯在經歷造假的醜聞喧騰數月後，已卸下委員職務，但迴避記者關於桑托斯現在是否該辭職的提問。

史卡利斯說，「首先，關於桑托斯，他已經不是委員會成員。」

不過，史卡利斯誤稱桑托斯主動辭去委員會職務，而非受迫共和黨領導階層的壓力。

史卡利斯接著說：「在美國，我們有無罪推定，但那些是嚴重的指控，他將會經歷法律程序。」

儘管共和黨內高層暫不採取行動，桑托斯的同僚顯然已失去耐性。

共和黨眾議員勞勒(Michael Lawler)透過文字訊息告訴「華盛頓郵報」，直言要桑托斯「下台」。

眾議員德埃斯波西托(Anthony D'Esposito)表示已多次指桑托斯不僅失信紐約長島選區的選民，還欺騙了全美民眾，「我再次呼籲這個連續詐欺犯下台」。

眾議員拉洛塔(Nick LaLota)則表示，「這些罪名讓我們不得不再次討論這名說謊的魯蛇。」

許多高調批評桑托斯的共和黨同僚身處競爭激烈的選區，當地選民不喜歡桑托斯，代表該區的同黨議員唯恐受連累。

但對共和黨領袖而言，共和黨在眾院掌握222席，民主黨則占213席，即使只少一票也會讓法案在分裂的眾院窒礙難行。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 眾院 麥卡錫

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