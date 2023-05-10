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早當祖父了 79歲勞勃狄尼洛7度當爸 傳孩子生母是華裔

編譯俞仲慈／綜合9日電
79歲影星勞勃狄尼洛證實再為人父，最近迎來第七個子女，但未透露更多細節。(美聯社)
79歲影星勞勃狄尼洛證實再為人父，最近迎來第七個子女，但未透露更多細節。(美聯社)

影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)的代表羅森菲爾德(Stan Rosenfield)向「今日美國」(USA TODAY)證實，79歲的狄尼洛最近迎來他第七個孩子，雖然沒有其他任何具體細節，但據傳母親為華裔女友蒂芬妮·陳(Tiffany Chen)。

根據美國太陽報(The U.S. Sun)報導，早在數周前，就被狗仔隊拍到狄尼洛和其武術教練，也是現任女友蒂芬妮·陳在加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)共進晚餐，當時女友穿著寬鬆的毛衣外套，仍遮不住大腹便便的模樣，而且當兩人快步走過人群時，狄尼洛不忘攙扶女友胳膊，相當懂得體貼孕婦。

根據報導，奧斯卡影帝狄尼洛為了5月26日上映的新作「關於我的父親」(About My Father，暫譯)，接受ET Canada節目專訪，當記者布萊爾(Brittnee Blair)提及狄尼洛有六個孩子時，狄尼洛立即糾正她表示：「實際上是七個。」並補充：「我剛生了一個孩子。」

就在分娩前幾周，有人看到狄尼洛和蒂芬妮·陳與演員哈維·凱特爾和比利·克里斯託在加州聖莫尼卡共進晚餐。蒂芬妮·陳穿著一件超大號的灰色開襟毛衣，遮住了她越來越大的肚子。她搭配黑色裙子、黑色高跟鞋和大太陽鏡。狄尼洛扶著女友穿過人群，拉著她的胳膊。

狄尼洛在訪談中和記者布萊爾暢談爸爸經，明白表示自己「真的很愛孩子」，同時也坦承為人父母有時對子女必須「嚴加管教」。

狄尼洛憑藉電影「教父2」(The Godfather: Part II)男配角和「蠻牛」(Raging Bull.)男主角，兩度獲得奧斯卡金像獎；2011年金球獎(Golden Globes)主辦單位為表彰他為電影事業帶來的深遠影響，頒發「塞西爾終身成就獎」(Cecil B. DeMille Award)，五年後，狄尼洛還獲頒總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)殊榮。

而狄尼洛在過去兩段婚姻以及親密關係，已擁有六名子女，最年長子女已年過半百，同時狄尼洛也早已為人祖父。

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