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年齡、病史、家族、基因等因素 都會提高乳癌機率

編譯尤寶琪／綜合9日電
乳癌風險受年齡、病史、家族、基因等影響而有不同，聯邦最新建議從40歲起，每兩年即應檢查一次。(美聯社)
乳癌風險受年齡、病史、家族、基因等影響而有不同，聯邦最新建議從40歲起，每兩年即應檢查一次。(美聯社)

聯邦預防醫學服務專案小組9日提出乳癌照護預防新準則，建議女性40歲起開始定期接受乳癌篩檢；聯邦疾病防治中心(CDC)的資料顯示，年齡、病史、家族、基因等因素，都會提高罹患乳癌機率。

根據CDC，影響乳癌罹患風險的因素包括，緻密性纖維乳房(dense breast tissue)，乳房纖維腺體密度高，可能會遮擋住腫塊類病灶的呈現，降低檢查敏感性與診斷正確率；家族史也是因素之一，母親、姊妹或女兒等直系親屬，以及雙方都有多名罹患乳癌或卵巢癌親屬的人，罹癌風險較高。

另外，乳癌罹患風險會隨年紀增加；而有BRCA1和BRCA2基因者，罹患乳癌和卵巢癌的風險較高；曾確診乳癌者，二次罹癌的風險較高；其他風險還包括不運動、超重或肥胖、停經後使用賀爾蒙替代療法或口服避孕藥以及飲酒等因素。

9日公布的新建議適用所有罹患乳癌風險普通且沒有任何症狀的女性或生為女性者，包括乳房纖維屬緻密性與有家族病史的女性。

專案小組建議，乳房X光篩查每兩年一次就可以，因為研究顯示年度乳房篩查在偵測二期乳癌和其他危險腫瘤上，並未優於每兩年一次；且模型研究也估計，兩年一次檢測的益處與傷害比率較每年一次好。

根據法律規定，所有保險公司每年都必須為有意接受檢測的女性，提供乳房X光篩查。

整體來說，新準則能將乳癌存活率提高至近20%，且在每1000名女性中，防止1.3名女性因罹患乳癌而死亡。

檢測 聯邦疾病防治中心 CDC

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