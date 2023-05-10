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聯邦專案小組建議：40至74歲女性 每2年篩檢1次乳癌

記者胡玉立／綜合報導
聯邦最新建議，婦女40歲即應開始每兩年接受乳癌檢測，較舊版建議降低10歲。(美聯社)
聯邦最新建議，婦女40歲即應開始每兩年接受乳癌檢測，較舊版建議降低10歲。(美聯社)

聯邦預防醫學服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF)9日建議，40歲至74歲女性應該每兩年接受一次乳癌篩檢；此項新建議草案將乳癌檢查起始年齡降低10歲，專案小組說新建議可以多挽救20%生命。

「40多歲女性比以往任何時候都更易罹患乳癌，從40歲開始對女性進行篩查，可降低她們死於乳腺癌的機率，」專案小組成員、塔夫茨醫學中心(Tufts Medical Center)臨床決策部門負責人黃柏成(John Wong)表示。該小組過去建議40多歲女性先諮詢醫生再決定何時開始進行乳癌篩查。

民眾可在6月5日以前到專案小組官網針對該指南草案發表評論；之後專案小組將發布最終建議。保險公司必須承保年度乳房X光檢查。

USPSTF的建議指南草案，再次引發有關何時及多久篩查一次乳癌的爭論。專案小組和醫界過去一直在頻繁篩查的優點和包括假陽性在內的潛在風險之間權衡輕重；部分乳癌醫生和醫療團體主張應該每年進行一次乳房X光檢查；美國防癌協會則建議女性在45歲到54歲期間每年篩查一次，之後可每隔一年篩查一次。

部分醫生對於USPSTF未建議40歲以上女性每年篩查表示失望；波士頓麻州總醫院乳腺影像科主任蒙蒂西歐洛(Debra Monticciolo)表示，「我很高興專案小組開始認為女性應在40歲開始篩查，但我們很失望他們不建議每年篩查一次。」

根據美國癌症協會數據，乳癌是美國女性癌症死亡第二大原因；專案小組表示，乳癌最常見於65至74歲女性，但2015年到2019年，40至49歲女性發病率每年增加約2%。

專案小組表示，40歲開始乳房X光檢查對非裔女性來說特別重要，她們常在年輕時患癌症；非裔女性死於乳癌的可能性比白人女性高40%。

專案小組同時表示，沒有足夠證據建議篩查75歲以上女性，也沒有足夠證據建議乳房組織緻密女性應否接受額外超音波或MRI篩查。75歲以上女性應與醫生諮商，決定是否繼續篩查。

癌症 醫學 非裔

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