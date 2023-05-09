加拿大驅逐涉恐嚇議員中國外交官 中使館稱將堅決反制

加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)8日宣布，中國駐加拿大外交人員趙巍因涉及威脅加國議員，已被列為不受歡迎人物，驅逐出境。（美聯社）

加拿大 8日驅逐涉嫌恐嚇加拿大國會議員的中國駐多倫多外交官趙巍(Zhao Wei)，觀察家認為此舉恐引發中國報復，也驅逐加拿大駐中外交官。

加拿大外交部長趙美蘭(Melanie Joly )說，「任何形式的外國干預，我們都不會容忍。」

路透報導，加拿大情報局2021年提出的「中國干預加拿大｣報告中，就列有保守黨國會議員莊文浩(Michael Chong)及其家人遭威脅一事。

莊文浩多次質詢執政的自由黨政府，何時處理此事？外長宣布驅離行動後，莊文浩說，「政府不該等了兩年才做成這個決定。」

加拿大環球郵報5月1日引述情報局報告說，中國蒐集莊文浩和他在中國的家人的情報，試圖以他殺雞儆猴，讓加拿大人避免站在反中國政府的立場。

郵報引述國安消息來源說，2021年莊文浩聯署提案譴責中國「種族屠殺」新疆維吾爾少數民族，提案獲國會通過；趙巍涉嫌收集有關莊的情報。

中國駐多倫多領事館說，有關莊文浩的報導「沒有事實根據，根本毫無根據」。

莊文浩不斷呼籲杜魯多 政府驅逐趙巍；他說，他從報端得知自己在香港的家人受到威脅，感到「萬分失望」，同時批評杜魯多政府毫無反應。

杜魯多說，他也是從報紙獲知這項消息，3日還責怪情報局未及時讓他知道；情報局已獲指示，今後有任何國會議員及家屬遭威嚇的消息，需立即告知政府高層。

中國駐加拿大大使館獲悉趙巍被驅逐出境後，立即向加拿大政府抗議，並表示將「堅決採取反制措施。」

曾任杜魯多外交顧問的渥太華大學國際事務教授帕瑞斯(Roland Paris)說，中國最可能的反制就是也驅逐一名加拿大外交官。

中加關係因2018年逮捕孟晚舟 事件後就陷入低潮，中國也逮捕了兩名加拿大人報復；這三人於2021年同時獲釋返國；中國當時還禁止進口加拿大油菜籽，理由是含殺蟲劑，去年才解除禁令。