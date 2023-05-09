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拜登政府明示進一步限縮 中國急尋AI替代晶片

編譯葉亭均／綜合報導
美國擴大對中國晶片制裁，正促使中企加速研發不仰賴美國最新晶片的AI技術。圖為示意圖。（路透）
美國擴大對中國晶片制裁，正促使中企加速研發不仰賴美國最新晶片的AI技術。圖為示意圖。（路透）

華爾街日報7日檢視研究論文並採訪員工後發現，由於美國對中國實施晶片制裁措施，中國業者正研究利用更少、功能沒那麼強大的半導體，就能達到最先進人工智慧（AI）性能的技術，同時研究如何組合不同類型的晶片，避免只仰賴單一類型晶片。包括華為、百度與阿里巴巴，均正設法從現有電腦晶片發掘更多用處。

研究人員和分析師表示，利用這些變通的方法來追上美國AI領導業者，實際上仍是一大挑戰，但只要成功，這些研究可使中國科技業者同時挺過美國的制裁措施，並在面對未來可能的限制措施時，更具韌性。

隨著商業化ChatGPT這類模型的競賽升溫，全球企業需更多功能強大的晶片，還要設法盡量善用這些晶片，以便壓低這些持續飆高的AI研發成本。

由於美國制裁使中企難以取得像「輝達」製的最先進晶片，因此這種替代方案至關重要。

中企員工、AI研究人員和產業分析師皆指稱，為研發出與ChatGPT相類似的軟體，中企已迅速消耗掉現有的美國晶片。

拜登政府在去年10月全面限制向中國供應晶片後，已明示未來可能進一步限縮。如今中企已無法取得最受業界歡迎的AI開發晶片A100晶片，以及3月推出的新一代版本、能提供更多「算力」的H100晶片。

不過，輝達為中國市場創造出降級版的晶片，分別是A800與H800，兩款修改後的晶片降低晶片間的「溝通」能力，可為開發小型AI模型提供有效的替代方法。

這類小型AI模型就像驅動短影片應用程式（App）抖音及其海外版TikTok的推薦演算法所用的模型。惟由於大型AI模型需數百或數千個晶片共同協力運作，故這類晶片無法用於發展大型AI模型。

晶片 AI 分析師

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