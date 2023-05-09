中國中亞峰會下周登場 北京2023首個主場外交

中國外交部發言人華春瑩8日宣布，「中國–中亞峰會」將於5月18日至19日在陜西省西安市舉行，中國國家主席習近平 將主持峰會。中亞五國總統包括哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫和烏茲別克總統米爾濟約耶夫將與會。有分析指，美國從阿富汗撤軍及俄烏戰爭後，中亞和中國合作的空間正在加大。

中國外交部發言人汪文斌指出，「中國–中亞峰會」期間，習近平將發表重要講話，各國元首還將共同簽署重要政治文件，相信在各方共同努力下，將開啟雙方合作新時代。

汪文斌表示，「中國—中亞峰會」是今年中國首場重大主場外交活動，也是建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，具有里程碑意義。

中國國務委員兼外長秦也剛將出訪德、法、挪威。

針對北京 積極穩定與中亞五國關係，中國國際問題研究院助理研究員于小爽指出，中國與中亞國家在政治上高度互信，中亞五國更是大陸共建「一帶一路 」、打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義和極端主義）等諸多領域的重要合作夥伴。