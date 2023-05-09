我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

中國中亞峰會下周登場 北京2023首個主場外交

記者謝守真、陳政錄／綜合報導

中國外交部發言人華春瑩8日宣布，「中國–中亞峰會」將於5月18日至19日在陜西省西安市舉行，中國國家主席習近平將主持峰會。中亞五國總統包括哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫和烏茲別克總統米爾濟約耶夫將與會。有分析指，美國從阿富汗撤軍及俄烏戰爭後，中亞和中國合作的空間正在加大。

中國外交部發言人汪文斌指出，「中國–中亞峰會」期間，習近平將發表重要講話，各國元首還將共同簽署重要政治文件，相信在各方共同努力下，將開啟雙方合作新時代。

汪文斌表示，「中國—中亞峰會」是今年中國首場重大主場外交活動，也是建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，具有里程碑意義。

中國國務委員兼外長秦也剛將出訪德、法、挪威。

針對北京積極穩定與中亞五國關係，中國國際問題研究院助理研究員于小爽指出，中國與中亞國家在政治上高度互信，中亞五國更是大陸共建「一帶一路」、打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義和極端主義）等諸多領域的重要合作夥伴。

習近平 北京 一帶一路

上一則

全美2023年「槍擊大屠殺」已22起 115人成槍下魂

下一則

拜登政府明示進一步限縮 中國急尋AI替代晶片

延伸閱讀

侯友宜：反一國兩制也反台獨 應透過外交避戰

侯友宜：反一國兩制也反台獨 應透過外交避戰
美墨邊界移民危機 2國總統將商討對策

美墨邊界移民危機 2國總統將商討對策
中國外交活動頻頻 秦剛出訪德、法、挪威

中國外交活動頻頻 秦剛出訪德、法、挪威
日相岸田結束韓國行 盼開啟韓日關係新時代

日相岸田結束韓國行 盼開啟韓日關係新時代

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台