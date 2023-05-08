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德州休旅車衝撞移民庇護所公車站 8死9傷 兇嫌疑針對「無證客」

編譯潘勛／綜合7日電
德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客慘案，當地警方處理犯案工具的SUV。(路透)
德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客慘案，當地警方處理犯案工具的SUV。(路透)

德州警方表示，一輛多功能車(SUV)7日晨間撞向布朗斯維爾(Brownsville)市外移民收容中心旁的公車站，造成至少八死亡、九人受傷，肇事者已被捕；警方初步認為疑為蓄意之舉，但還要深入調查才能確定；拜登總統依法典42卷(Title 42)頒布的疫情移民庇護限禁令即將在11日屆期終止，邊界氣氛緊張。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，咸信事故傷亡者都是沒有身分的移民，一名高階執法官員先表示，警方初判兇嫌是蓄意想殺害移民，但後來改口稱不曉得是否蓄意，事故動機猶在調查。

流傳在社群媒體的圖片顯示在德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客的駕駛，雙手被銬...
流傳在社群媒體的圖片顯示在德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客的駕駛，雙手被銬在背後，被警員扶起。(取自推特)

布朗斯維爾市警佐山多瓦爾(Martin Sandoval)呼應此一說法，指警方也在調查駕駛是否酒駕，事故是否意外。但他表示，駕駛是西語裔男子，一直拒絕與調查人員合作；目前檢警調先以駕駛肇事控告男子，另在等候指紋比對，盼認出男人身分，「他對我們講了幾個姓名」。

山多瓦爾表示，警方可能指控被告更多罪名。聯邦調查局(FBI)也協助市警局偵辦中。

美聯社報導，收容移民的「歐札南中心」(Ozanam Center)主任馬爾多那多(Victor Maldonado)調閱監視攝影，表示肇事兇車約100呎外就闖紅燈，直直往坐在公車站的人衝來。

布朗斯維爾市公車站在收容中心的街對面，並未有標誌，也沒板凳，等車人就坐在人行道的邊緣；馬爾多那多表示，死傷者多為委內瑞拉男子。

一名已在中心待了三天的委內瑞拉移民表示，自己差點被撞到，大家在那兒等車，多功能車加速闖紅燈，謝天謝地自己一行人沒被撞到，但周遭的人就遭殃了。

德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客慘案，當地神父柯林斯在庇護中心帶領無證客為...
德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客慘案，當地神父柯林斯在庇護中心帶領無證客為死者祈禱，這些多是來自委內瑞拉的無證客。(路透)

布朗斯維爾向來是移民跨越美墨邊境的重鎮，11日結束的邊界限禁令失效，當地深受矚目，陷入驚張。國土安全部長梅奧卡斯５日才到此地視察準備情況。

歐札南中心是市內唯一收容過夜的移民中心，數千移民要由聯邦監管獲釋，也由該中心管理。

馬爾多那多表示，撞人事件發生前並未接到任何威脅，但發生後卻收到多起，「幾個人走經中心大門，向警衛表示，這件事會發生，都是我們的關係」。

歐札南中心可收容250人，但很多人來了同一天就離開。過去幾周移民穿越邊境人數大增，迫使市方宣布緊急狀態，當地、德州及聯邦都在調度執法及人道濟助。

馬爾多那多表示，過去兩個月，該中心每天收容人數在250到380之間；中心本周雖提供運輸給移民，但移民也使用市方的公共運輸系統。

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