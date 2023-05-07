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對中老手布朗 料獲拜登提名接任參謀首長聯席會議主席

編譯潘勛／綜合6日電
據信拜登總統將提名空軍將領布朗出任參謀首長聯席會議主席。戰機飛行員出身的布朗，曾主導美軍防務，以應對中國崛起。(美聯社)
據信拜登總統將提名空軍將領布朗出任參謀首長聯席會議主席。戰機飛行員出身的布朗，曾主導美軍防務，以應對中國崛起。(美聯社)

知情官員表示，拜登總統據料將任命空軍上將布朗(CQ Brown Jr.)出任參謀首長聯席會議主席，接替10月任期屆滿的陸軍上將密利(Mark Milley)。布朗多年來出力形塑國防，以因應中國崛起，卓有經驗，一旦他獲參院同意，國防部文職、軍職最高官員將首度都由非裔出任。

美聯社報導，長久以來布朗便被視為出任參謀首長聯席會議主席的優先人選，拜登可能很快便宣布任命他。布朗之前，故陸軍上將鮑爾(Colin Powell)是第一位出任參聯會議主席的非裔將軍，目前國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也是非裔，自拜登就任總統以來，奧斯丁便主管五角大廈。

布朗今年61歲，曾任F-16戰鬥機飛行員，飛行經驗3000小時以上，歷任各階層，資歷完備。去年以來，國防部要務轉移焦點，由過去的準備大型陸地戰爭，改為嚇阻北京，防範未來可能與中國發生衝突，布朗便被視為最可能接替密利的人選。

要嚇阻中國的崛起，美軍在網路、太空、核武及極音速飛彈等戰力都要大幅加強，過去幾年，布朗擔任空軍最高將領，銳意於這些領域，以備美國空軍現代化，能打21世紀戰爭。

布朗從戎生涯打破多重障礙，是軍方第一位非裔太平洋戰區空軍司令；北京快速在南海各島建軍，測試其轟炸機航程遠及關島附近，布朗在印太地區帶頭制定美國空軍反制北京的戰略。

三年前，布朗出任空軍參謀長，既創非裔將領擔任空軍軍職首長首例，在各軍種也都首開先河。

參謀首長聯席會議主席是美國最高階軍官，是總統、國防部長及國家安全會議的資深軍事顧問。參聯會議主席並不號令部隊，形式上也不在指揮鏈當中，但在各主要軍種事務都扮演重大角色，由決定政策，到建議各重大軍事行動，到各軍種參謀長集會時擔任主席，莫不如此。

退役陸戰隊少將、參院軍事委員會前幕僚長普納羅(Arnold Punaro)多次參與參聯會議主席同意過程，他表示，布朗有經驗及信譽，可以提升各軍種到能打現代戰爭的境界，美軍尚未完全做好必要的調整，以因應中國造成的威脅，在當下布朗是參聯會議主席的「完美人選」。

非裔 國防部 拜登

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