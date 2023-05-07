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烏克蘭用愛國者防空系統 擊落俄最先進極音速飛彈

編譯周辰陽／綜合報導
俄國空軍米格31戰機攜掛的「匕首」極音速飛彈，烏克蘭空軍6日宣稱已將其擊落。（美聯社）
俄國空軍米格31戰機攜掛的「匕首」極音速飛彈，烏克蘭空軍6日宣稱已將其擊落。（美聯社）

烏克蘭空軍6日宣稱以愛國者飛彈擊落號稱是俄國最先進的「匕首」極音速飛彈Kh-42...
烏克蘭空軍6日宣稱以愛國者飛彈擊落號稱是俄國最先進的「匕首」極音速飛彈Kh-42M2。圖為部署在波蘭的美式愛國者飛彈。(路透)

烏克蘭空軍6日宣稱，已使用新獲得的美國「愛國者」防空系統，在首都基輔上空擊落一枚俄羅斯的極音速飛彈，這也是烏國首次攔截到俄方最先進的飛彈。對此，俄國國防部尚無回應。

烏克蘭空軍司令奧列修克在社群媒體「紙飛機」發文表示，基輔近日遭到俄軍徹夜攻擊時，烏軍攔截了「匕首」(Kinzhal)極音速彈道飛彈。同時，這也是烏克蘭首度公布啟動愛國者防空系統。

奧列修克寫道，「是，我們擊落了『獨一無二』的匕首，這發生在5月4日的夜間攻擊，在基輔州的天空中」。他還表示，這枚匕首飛彈是由一架米格－31K(MiG－31K)戰機從俄羅斯國土發射，並用一枚愛國者飛彈擊落。

號稱以十倍音速飛行 

Kh-47M2「匕首」極音速飛彈是俄羅斯 2018年公布的六種「下一世代」武器之一，當時普亭宣稱匕首飛彈不會被世界上任何防空系統擊落，是俄羅斯最新與最先進武器之一。俄軍宣稱這款空射彈道飛彈射程高達2000公里，並以10倍音速飛行而難以攔截。

匕首飛彈結合了極音速與重型彈頭，能夠摧毀擁有堅固工事的目標，像是地下掩體或山區隧道。烏克蘭軍方之前也承認，他們缺乏攔截匕首飛彈的武器。

愛國者由美德荷提供

烏克蘭4月下旬時接收了首批交付的愛國者飛彈，沒有具體說明擁有多少套的系統或已經部署的地點，但眾所周知是由美國、德國與荷蘭提供。德美兩國承認各送了至少一套系統，荷蘭則說他們提供了二套，目前不清楚目前有多少套投入運作。

愛國者系統最先由美國在1980年部署，分析師指每枚飛彈成本大約400萬美元，每具發射器成本約1000美元。考慮到高昂的成本，外界普遍認為烏克蘭只會用愛國者對付俄軍飛機或極音速飛彈。

烏克蘭空軍司令部發言人伊納特告訴當地電視台，「是，我們確實具備對抗彈道飛彈的武器。過去沒有人知道愛國者是否能夠對付彈道飛彈，現在我們知道它可以。我們有這樣的武器很好，可惜的是數量不多」。

同時，俄羅斯當局6日表示，在預期基輔將發動的攻勢中，俄軍在克里米亞半島上空擊落2枚烏克蘭飛彈。莫斯科於2014年從烏克蘭手中吞併了該半島。

法新社報導，俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)在社群媒體上宣布，「防空部隊在克里米亞共和國上空擊落1枚彈道飛彈，飛彈是烏克蘭的Grim-2系統所發射。沒有造成任何損失或人員傷亡。」

烏克蘭 俄羅斯 彈道飛彈

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