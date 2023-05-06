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疫情緊急狀態結束 公衛專家：未來2年可能爆發新疫情

編譯盧炯燊／綜合5日電

世衛結束全球新冠疫情緊急狀態，但公衛專家已警告白宮，在未來兩年約有20%的機會爆發類似新冠病毒的疫情，更有專家指機率高達40%。

華盛頓郵報報導，白宮官員曾與十多位知名病毒學、免疫生物學以及其他領域的專家，討論了新冠病毒或會再次異變而逃避疫苗的可能性，同時也討論了如何治療保護的前景。有關討論一直沒有披露，直至世衛作出最新宣布時才公開。

據參與討論之一的哈佛醫學院免疫及病毒學家巴魯奇(Dan Barouch)認為，再次出現類似新冠病毒的疫情機率不小。

西雅圖弗雷德哈欽森癌症中心的專家貝德福德(Trevor Bedford)透過統計，分析了冠狀病毒爆發的周期，認為從現在起到2025年5月，發生類似新冠疫情的可能性約為40%。

拜登政府今年初在一份報告中分享了專家們的分析，當時政府正制定多項長期舉措，包括研發下一代疫苗及治療病患的計畫，但這些舉措有可能遭廢止，因為共和黨在國會談判債務上限問題上，收回未動用的新冠億情相關資金。

白宮發言人拒絕評論專家們所提交的分析，只表示與政府以外廣泛的專家們，就許多問題展開對話。

多位政府高層官員強調，有必要實施更多的公共衛生保護措施，以防範下一波病毒的爆發，不能因新冠病毒消退而減少這方面的投資。

主管準備及應變計畫的衛生部助理部長歐康納(Dawn O'Connell)4日在參院委員會上說，她最大的憂慮就是因為政治原因而耽誤了時間應對下次疫情的爆發。

宣布功成身退的聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，也在同一委員會上指出，CDC受到種種挑戰，包括從醫院及地方衛生部門收集疫情數據時受到限制。

共和黨控制的眾院上周通過了債務上限立法，其中取消了為應對新冠病毒而預留的未動用資金，估計總額超過500億元。

疫情 白宮 世衛

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