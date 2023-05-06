公衛緊急事件結束 CDC主任瓦倫斯基下月卸職

新冠疫情告一段落，CDC主任瓦倫斯基宣布她將在6月底卸職。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日宣布，由於美國在因應新冠肺炎 疫情方面已經取得進展，她將於6月30日正式卸下這個職務。

瓦倫斯基致函拜登 總統：「對於在職業生涯所完成的任務，我感到前所未有的自豪。在CDC的任期將永遠會是我完成艱難、必要、有影響力工作之最珍視的時光。」

拜登在2020年總統大選勝選一個月後即選擇瓦倫斯基領導CDC，當時瓦倫斯基是一名傳染病醫師，在哈佛醫學院任教，同時在波士頓的醫院工作。

拜登回應瓦倫斯基請辭一事時，讚揚瓦倫斯基拯救國人的生命，為人誠實正直，「她帶領我們最棒的科學家及公衛專家，扭轉了我們面臨的急迫危機。」

瓦倫斯基宣布離任令許多CDC員工感到驚訝，他們向全國公共廣播電台(NPR)透露事前並不知情。

凱瑟家庭基金會(KFF)主席兼執行長奧特曼(Drew Altman)表示：「瓦倫斯基在可能是CDC史上最具挑戰性的時刻帶領CDC。」

瓦倫斯基在新冠疫情爆發一年後上任，奧特曼等人讚揚她試圖去除CDC的政治化，帶領前往更正確的道路，奧特曼表示瓦倫斯基以「科學及尊嚴」帶領CDC。

然而CDC也因發布一些令人困惑的新冠肺炎指南及其他溝通問題受到猛烈批評。

瓦倫斯基在辭呈中寫道：「新冠肺炎公衛緊急事件結束標誌著我們國家重大的過渡轉變。」在她的CDC任期期間，CDC共推行6億7000萬劑新冠疫苗接種。

目前拜登尚未提出瓦倫斯基的接替人選。