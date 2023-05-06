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新冠監測追蹤將比照流感 CDC：病毒威脅仍在

記者張聲肇／綜合報導
世衛宣布全球新冠緊急狀態結束，CDC也宣布比照流感追蹤社區疫情傳播情況。圖為紐約一家藥房在疫情期間貼出新冠疫苗免費接種海報。(Getty Images)
世衛宣布全球新冠緊急狀態結束，CDC也宣布比照流感追蹤社區疫情傳播情況。圖為紐約一家藥房在疫情期間貼出新冠疫苗免費接種海報。(Getty Images)

隨著新冠緊急防疫措施11日解除，疾病防治中心(CDC)的每日統計也將改為每周公布住院與死亡人數，類似追蹤流感；每郡感染人數的色彩區分標準，也改為根據住院人數決定顏色。

CDC這項改變則是根據世衛組織5日宣布，新冠病毒症大流行雖未結束，已不再是「全球緊急事件」。

公衛官員說，改用染疫住院人數統計、廢水分析和基因監測等方法追蹤病毒肆虐狀況，仍可獲得足夠的訊息，讓聯邦與地方公衛官員及民眾及時行動，做最佳因應。

最新統計顯示，美國每周死於新冠病疫的人數逾千，遠少於2021年1月高峰期的2萬3000多人；CDC首席副主任尼拉夫‧沙(Nirav Shah)說，新冠病毒仍是威脅，CDC將持續著力於防範重症與死亡。

CDC改變通報政策的另一原因是緊急防疫措施廢止後，CDC就不再有權力要求各檢測中心提供病毒測試結果(陰或陽性反應統計)，某些州政府也不再獲得授權，可以收集病例資料。

州與屬地公衛官員協會首席醫官普列西亞(Marcus Plescia)，目前情況下，州政府像追蹤流感與其他呼吸系統疾病的病毒一樣追蹤新冠病毒，比較有道理。他說，監測流感病毒的模式讓大家有「方向感」，監測新冠病毒也一樣，不必每個病例都要掌握。

今後的監測「主力」靠醫院，每個醫療診所都必須統計並報告染疫急診及住院人數。CDC會抽檢1.4億人居住地區的廢水，監測病毒盛行的狀況。各地實驗室則著重統計陽性反應的比率，以便及早掌握某一地區是否病毒再度盛行。

民眾可從data.cdc.gov網站獲悉最新監測報告，從而得知自己社區染疫住院及死亡人數的周報告，死亡人數則根據地方公衛官員的報告隨時更新，不再依賴「死亡證明」的臨時統計。

住院人數突然激增時，公衛官員會建議民眾戴口罩。某醫院或某地區確診人數激增時，也應提醒民眾「最好戴口罩」。

CDC 流感 口罩

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