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加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

台積電若因中犯台遭封鎖 美情報總監：全球恐年損1兆元

記者張文馨／華盛頓報導
情報總監海恩斯（左）4日在國會作證指出，如果台海發生戰爭導致半導體減產，每年將造成全球6000億到一兆元的損失。（路透）
情報總監海恩斯（左）4日在國會作證指出，如果台海發生戰爭導致半導體減產，每年將造成全球6000億到一兆元的損失。（路透）

中國如果犯台將造成半導體和貨運斷鏈，並對全球經濟造成巨大影響，是拜登政府近來的主張；美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）4日在國會評估，若晶片重鎮台積電遭到封鎖，幾年內將影響全球金融每年6000億到超過1兆美元的規模。

美國聯邦參院委員會4日邀請海恩斯與國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）說明全球威脅。

海恩斯：習近平傾向和平統一

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）關切中國犯台的風險，海恩斯表示，根據美國持續的評估，中國國家主席習近平更願意透過和平手段實現統一，他並指示解放軍提供軍事手段，讓中方可以不受美國干預地統一台灣。

海恩斯也說，中國計畫性地鋪陳侵略，稱美國挑釁而北京只是回應，例如中方以應對蔡英文總統先後會晤2位聯邦眾院議長為由，擴大在台灣周圍的軍事行動。

史考特關切侵略對美國經濟造成的影響，海恩斯表示，一般評估認為，若台積電被封鎖，一開始的幾年內將影響全球金融每年6000億元到超過1兆美元。

全球逾9成先進晶片來自台灣

情報總監海恩斯（左）和國防情報局局長貝里爾（右）4日出席參院的全球威脅聽證會。（...
情報總監海恩斯（左）和國防情報局局長貝里爾（右）4日出席參院的全球威脅聽證會。（路透）

海恩斯說，超過9成的先進晶片都來自台灣，涵蓋各領域的電子設備，造成的衝擊也特別廣泛；在美國產量追上之前，侵略都會對經濟造成巨大影響，這不僅影響美國的GDP，晶片減產影響中國經濟的後果更為重大。

貝里爾則表示，雖然不能完全類比，不過可從俄羅斯侵略烏克蘭被國際制裁的現況，來了解侵略發生時的可能情形。

海恩斯作證表示，中國將持續為晉升東亞第一和全球大國而努力，最令人憂心的是，中國越來越相信要達成這項願景，必須以美國實力和影響力為代價，將透過各種脅迫手段來展示自身實力，也會運用經濟和政治壓力來脅迫他國迎合中方偏好，包含透過在區域的陸海空主權聲索，以及中國對台灣主權的主張。

海恩斯表示，她認爲美中關係會越來越具挑戰性，習近平今年3月的談話反映出他長期對美國的不信任，以及習近平認為美國想圍堵中國的看法，這是習對美國迄今最為公開且直接的批評。

中方會尋求穩定 避免科技制裁

海恩斯表示，隨著北京對美中關係的悲觀，以及對中國國內經濟和本土科技研發的憂慮加劇，她認為中方的言辭只會更激烈；但北京為了追求縮小在科技和經濟競爭的差距，中方會尋求穩定，避免引發美國與盟友施加更多針對中國的科技限制。

晶片 北京 習近平

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