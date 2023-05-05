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防中製太陽能板「洗產地」規避關稅 國會、拜登角力

記者顏伶如／綜合報導
聯邦參院3日表決通過，對中國企業在中南亞地區製造的太陽能板進口美國，以違反貿易原則為由，恢復課徵關稅。拜登總統已表示將動用否決權。(路透)
聯邦參院3日表決通過，對中國企業在中南亞地區製造的太陽能板進口美國，以違反貿易原則為由，恢復課徵關稅。拜登總統已表示將動用否決權。(路透)

聯邦參院3日以56票對41票表決通過，對中國企業在中南亞地區製造的太陽能板進口美國，以違反貿易原則為由，恢復課徵關稅。這項提案先前已在眾院表決過關，接下來將進入國會與拜登政府的攤牌時刻。拜登總統已表示將動用否決權，如果國會要推翻總統否決，參眾兩院投票時都要跨越三分之二的多數門檻。

基於對抗氣候變遷的目標，拜登政府為了確保美國有足夠的太陽能板供應量，對於疑似中國製造、在東南亞組裝後出口美國的太陽能板暫時豁免關稅。某些反對派聲浪指出，拜登不對中國太陽能板製造商的產品課徵關稅，顯然觸犯美國貿易原則，也沒能保護美國勞工的權益。

民主黨籍俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)發表聲明說：「這次表決是個簡單的選擇：你要跟美國製造商與勞工站在一起，還是要跟中國站在一起？」

聲明寫道：「我們現在傳遞了明確的信息，讓大家知道我們必須為俄亥俄州以及全國各地勞工與製造商創造公平競爭的環境。」

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特發文表示：「如果拜登總統在乎美國就業、環境、避免奴隸勞工或反制中國，他就會簽字讓法案生效成為法律。」

2022年12月，美國國際貿易法院裁定，四家中國企業以非法手段企圖逃避美國關稅，把太陽能板產品從中國送出，經過位於東南亞的工廠再銷往美國。通常企業被發現逃避美國關稅時，將立即面臨更高的關稅稅率，不過拜登2022年6月採取罕見動作，為太陽能板關稅暫停兩年。

眾院提案起草人、民主黨籍密西根州聯邦眾議員奇爾迪(Dan Kildee)說：「我們必須對違犯美國貿易法規的所有對象究責，包括中國在內。」奇爾迪說：「如果我們沒能落實我們自己的貿易法規，將導致密西根州及美國企業與勞工利益受損。」

關稅 拜登 勞工

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