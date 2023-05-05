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加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

中俄外長閉門會 討論烏克蘭危機

記者張聲肇／綜合報導
俄羅斯外長拉夫洛夫(右)與中國外長秦剛4日趁在印度出席上海合作組織會議之機，舉行閉門會談。(美聯社)
俄羅斯外長拉夫洛夫(右)與中國外長秦剛4日趁在印度出席上海合作組織會議之機，舉行閉門會談。(美聯社)

俄國指控烏克蘭無人機襲擊克里姆林宮，東歐局勢再度緊張之際，俄、中外長4日趁上合組織外長會議之便，於會前分別和地主印度外長舉行閉門會談。

據俄羅斯衛星新聞社報導，俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)與中國外交部長秦剛笑著彼此打招呼，互相握手。會談是在沒有通知媒體的情況下開始的，並一直以閉門方式進行。

針對無人機襲擊克宮事件，中國外交部表示，各方應避免採取任何可能使局勢進一步升級的行動，並表明要繼續推動政治解決烏克蘭危機。

印度外長翟善卡(Subrahmanyam Jaishankar )則說，他和俄國外長拉夫洛夫討論了「雙邊、全球與多邊合作」以及與20大工業國集團(G20)和金磚五國( Brics，巴西、俄國、印度、中國、南非)有關的議題。

翟善卡說，他和中國外長秦剛「詳細討論」了兩國關係，重點是「解決現存的重要問題，確保邊境地區和平與平靜。」

兩國為喜馬拉雅山地區的拉達客省領土糾紛，關係持續緊張。印度曾表示，邊境衝突因素不抿除掉，兩國關係無法正常化。

上海合作組織的其他會員國，包括哈薩克、吉爾吉斯坦、烏茲別克和塔吉克斯坦以及巴基斯坦的外長5日參加全會前後，地主國外長還另將各與俄國和中國外長雙邊會談。

外長會議也將討論增加伊朗和白俄羅斯為會員國的步驟。這兩國防長上月已應邀以觀察員身分，參加上合組織國防部長會議。

印度視上合組織為提升多邊、政治、安全、經濟與民間交流互動的重要組織，希望藉此提升印度與區域內「有文明連結的國家」的國家的關係。印度把這些國家當做「遠親與近鄰」。

印度 俄國 白俄羅斯

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