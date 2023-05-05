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克宮遭襲 俄控美是「幕後主使」 白宮：莫斯科在說謊

編譯盧炯燊／綜合4日電
針對俄羅斯聲稱美國主使烏軍無人機夜襲克里姆林宮的事件，白宮國家安全會議發言人柯比4日駁斥，直言莫斯科在說謊。(Getty Images)
針對俄羅斯聲稱美國主使烏軍無人機夜襲克里姆林宮的事件，白宮國家安全會議發言人柯比4日駁斥，直言莫斯科在說謊。(Getty Images)

俄羅斯聲稱的烏軍無人機夜襲克里姆林宮試圖刺殺總統普亭事件繼續發酵，俄方指克宮遭無人機襲擊是由美國幕後主使，同時4日晚上派出無人機攻擊烏克蘭首都基輔及南部城市奧德薩作為報復；白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)4日駁斥俄方指控，直言莫斯科在說謊，並稱美方也還在評估情況。

克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)4日在記者會上，指責美國指使烏克蘭以無人機襲擊克宮，認為美國經常替烏克蘭選擇襲擊目標及襲擊方法，在背後作出決定後交由烏克蘭執行，基輔和華府的否認都是「非常荒謬可笑」，重申俄方會保留報復權利。

圖為俄羅斯聲稱的3日烏軍無人機夜襲克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭的畫面。(路透)
圖為俄羅斯聲稱的3日烏軍無人機夜襲克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭的畫面。(路透)

培斯科夫說，9日會如常舉行衞國戰爭勝利紀念日閱兵，普亭總統會一如以往主持儀式並發表講話。

隨著俄烏戰爭的持續，莫斯科愈來愈高調指責美國是戰爭的直接參與者，試圖令俄方戰略失敗，但華府已否認，聲稱武裝基輔只是讓它保衛自己及奪回遭占領的土地。

對於培斯科夫的最新指控，柯比在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，駁斥這個說法為「謊言」，同時指目前還沒有確鑿的證據，證明無人機襲擊克宮視頻的真實性，華盛頓仍在調查。

柯比強調，美國既不鼓勵烏克蘭對境外實施攻擊，也不會提供任何攻擊境外目標的手段。

烏克蘭總統澤倫斯基4日在海牙表示，俄羅斯總統普亭應為發動侵烏戰爭受審，他將推動組...
烏克蘭總統澤倫斯基4日在海牙表示，俄羅斯總統普亭應為發動侵烏戰爭受審，他將推動組建新法庭。(Getty Images)

澤倫斯基訪海牙 促組新法庭：普亭應為戰爭受審

烏克蘭在事發之初馬上否認對克宮出動無人機，總統澤倫斯基在海牙訪問國際刑事法庭後說，普亭必須因今次戰爭受審及繩之於法，呼籲設立一個新的專門法庭。

國際刑事法庭早前對普亭涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪行發出拘捕令，主要是涉及劫持烏克蘭兒童的罪行，但國際刑事法庭無權審理發動侵略戰爭罪行，因此澤倫斯基要求成立一個有完全權力的戰爭罪行特別法庭(tribunal) 來審訊普亭。

與此同時，俄羅斯三架無人機襲擊烏克蘭南部城市奧德薩，機上寫有「為了莫斯科」和「為了克里姆林宮」，另外首都基輔也遭俄軍無人機攻擊，相關行動顯然是報復行動，有分析認為這是莫斯科試圖升級俄烏戰爭的藉口。

歐盟外交代表波瑞爾(Josep Borrell)警告俄羅斯不要利無人機襲擊來升級俄烏戰爭。

烏克蘭 普亭 柯比

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