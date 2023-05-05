克宮遭襲 俄控美是「幕後主使」 白宮：莫斯科在說謊

針對俄羅斯聲稱美國主使烏軍無人機夜襲克里姆林宮的事件，白宮國家安全會議發言人柯比4日駁斥，直言莫斯科在說謊。(Getty Images)

俄羅斯聲稱的烏軍無人機夜襲克里姆林宮試圖刺殺總統普亭 事件繼續發酵，俄方指克宮遭無人機襲擊是由美國幕後主使，同時4日晚上派出無人機攻擊烏克蘭 首都基輔及南部城市奧德薩作為報復；白宮國家安全會議發言人柯比 (John Kirby)4日駁斥俄方指控，直言莫斯科在說謊，並稱美方也還在評估情況。

克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)4日在記者會上，指責美國指使烏克蘭以無人機襲擊克宮，認為美國經常替烏克蘭選擇襲擊目標及襲擊方法，在背後作出決定後交由烏克蘭執行，基輔和華府的否認都是「非常荒謬可笑」，重申俄方會保留報復權利。

圖為俄羅斯聲稱的3日烏軍無人機夜襲克里姆林宮，試圖刺殺總統普亭的畫面。(路透)

培斯科夫說，9日會如常舉行衞國戰爭勝利紀念日閱兵，普亭總統會一如以往主持儀式並發表講話。

隨著俄烏戰爭的持續，莫斯科愈來愈高調指責美國是戰爭的直接參與者，試圖令俄方戰略失敗，但華府已否認，聲稱武裝基輔只是讓它保衛自己及奪回遭占領的土地。

對於培斯科夫的最新指控，柯比在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，駁斥這個說法為「謊言」，同時指目前還沒有確鑿的證據，證明無人機襲擊克宮視頻的真實性，華盛頓仍在調查。

柯比強調，美國既不鼓勵烏克蘭對境外實施攻擊，也不會提供任何攻擊境外目標的手段。

烏克蘭總統澤倫斯基4日在海牙表示，俄羅斯總統普亭應為發動侵烏戰爭受審，他將推動組建新法庭。(Getty Images)

澤倫斯基訪海牙 促組新法庭：普亭應為戰爭受審

烏克蘭在事發之初馬上否認對克宮出動無人機，總統澤倫斯基在海牙訪問國際刑事法庭後說，普亭必須因今次戰爭受審及繩之於法，呼籲設立一個新的專門法庭。

國際刑事法庭早前對普亭涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪行發出拘捕令，主要是涉及劫持烏克蘭兒童的罪行，但國際刑事法庭無權審理發動侵略戰爭罪行，因此澤倫斯基要求成立一個有完全權力的戰爭罪行特別法庭(tribunal) 來審訊普亭。

與此同時，俄羅斯三架無人機襲擊烏克蘭南部城市奧德薩，機上寫有「為了莫斯科」和「為了克里姆林宮」，另外首都基輔也遭俄軍無人機攻擊，相關行動顯然是報復行動，有分析認為這是莫斯科試圖升級俄烏戰爭的藉口。

歐盟外交代表波瑞爾(Josep Borrell)警告俄羅斯不要利無人機襲擊來升級俄烏戰爭。