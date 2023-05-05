鄧振中會美商務部長 爭取晶片補助

商務部副次長法瑞爾(右)日前歡迎「選擇美國」台灣代表團。左為台灣行政院政務委員鄧振中。(中央社)

中華民國行政院政務委員鄧振中4日在華府表示，日前拜會商務部 長雷蒙多 (Gina Raimondo)，為台積電供應商爭取補助，並拜會財政部希望洽談避免雙重課稅協定(ADTA)；鄧振中表示，盼擴大美台官方訪問，破除台灣政治環境不穩定的說法。

鄧振中說，率領台灣企業代表參加選擇美國投資 峰會期間，他分別拜會美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)、商務部長雷蒙多、財政部和農業部高層官員，也赴國會拜會外交委員會和財政委員會參議員。

鄧振中表示，交流議題包含爭取台灣企業適用美國晶片法案的補助與賦稅優惠、避免雙重課稅協定、台美21世紀貿易倡議、台灣農產品出口至美國的申請進度，並宣傳台灣是適合做生意的地方，鼓勵美企投資台灣。

鄧振中表示，透過拜會向美方傳遞，台灣企業有意進軍美國，囿於投資成本高昂，需要拜登政府提供協助；雷蒙多對台灣傳遞非常正面的訊息，鼓勵台商申請晶片法案的補助，商務部會逐案審查。

鄧振中也對雷蒙多提到，有說法指向台灣有政治風險，影響企業布局；他重申蔡英文總統不會挑釁並致力維持兩岸和平穩定的立場，鼓勵美國政府多與台灣往來，積極破除這種錯誤觀念。

雷蒙多前年7月接受彭博資訊採訪時說，地緣政治風險是美國減少依賴台灣生產晶片的原因之一。

江文若表示，台灣經濟部和美國商務部有著科技貿易暨投資合作架構(TTIC)，台灣業者去年起就組成訪問團赴美爭取商機，今年還會有智慧運輸、資通訊和航太等領域業者在6月和9月赴美訪問，美國商務部今年9月組織資安訪團到台灣考察。

鄧振中表示，財政部長葉倫(Janet Yellen)明確表示台美雙重課稅問題需要討論，雙方都有很強的共識要解決，但需要尋找辦法，不宜預設時間表。