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澤倫斯基會北歐5國領袖 13日訪柏林 俄烏戰以來首訪德

編譯尤寶琪／綜合3日電
烏克蘭總統澤倫斯基3日閃電訪問芬蘭，出布北歐五國峰會，繼續尋求支持，討論「烏克蘭保衛戰」。圖為芬蘭總統尼尼斯托、瑞典總理克里斯特森、挪威總理斯托爾、丹麥總理佛瑞德里克森，及冰島總理雅各斯多提爾，舉行記者會。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基3日閃電訪問芬蘭，出布北歐五國峰會，繼續尋求支持，討論「烏克蘭保衛戰」。圖為芬蘭總統尼尼斯托、瑞典總理克里斯特森、挪威總理斯托爾、丹麥總理佛瑞德里克森，及冰島總理雅各斯多提爾，舉行記者會。(美聯社)

德國每日鏡報(Der Tagesspiegel)報導，應德國總理蕭茲(Olaf Scholz)邀請，烏克蘭總統澤倫斯基將於13日訪問柏林，這是俄烏戰爭爆發以來澤倫斯基首次訪德；澤倫斯基3日先前往芬蘭訪問，與北歐國家領導人進行峰會。

每日鏡報報導，柏林目前已經著手準備迎接澤倫斯基到訪；蕭茲14日將以軍禮迎接澤倫斯基並舉行記者會，隨後在與德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)會談。

澤倫斯基接著將前往亞琛(Aachen)接受查理曼獎(Charlemagne Prize)；查理曼獎設立於1950年，專門頒發給對歐洲統一有特殊貢獻的人士。

2023年卡爾獎頒給澤倫斯基和烏克蘭人民，讚揚澤倫斯基在俄烏戰爭中，不僅以身作則，帶領烏克蘭人民捍衛國家主權和公民生命，同時也捍衛了歐洲和歐洲的價值觀；往年得主包括教宗方濟各(Pope Francis)、英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)、美國前總統柯林頓(Bill Clinton)和白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)等人。

澤倫斯基自俄烏戰爭爆發以來，先後訪問過不少國家，包括美國、英國和法國，並在上周前往波蘭，但他從未造訪過柏林。

澤倫斯基在3日抵達芬蘭，感謝芬蘭對烏克蘭的自由、領土完整和主權的持續支持，並與瑞典、挪威、丹麥和冰島等北歐國家領袖進行峰會，討論俄烏戰爭局勢與北歐國家對烏克蘭的支持，以及烏克蘭與歐盟和北大西洋公約組織(NATO)的關係等議題。

領土與俄羅斯接壤的芬蘭4月成為北約最新成員，對一直強烈反對北約擴大的俄國總統普亭來說，無疑是一次重大打擊。

烏克蘭在2022年申請加入北約，但因北約國家意見分歧而沒能加入；由於烏克蘭不是北約成員國，北約只能對基輔提供非軍事方面的援助和人道救援等支持，但美國和德國等北約成員國則是烏克蘭最大的軍援者之一。

烏克蘭總統澤倫斯基3日閃電訪問芬蘭，出席北歐五國峰會，繼續尋求支持，討論「烏克蘭...
烏克蘭總統澤倫斯基3日閃電訪問芬蘭，出席北歐五國峰會，繼續尋求支持，討論「烏克蘭保衛戰」。圖與丹麥總理佛瑞德里克森雙邊會談後舉行記者會。(Getty Images)

澤倫斯基 烏克蘭 北約

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