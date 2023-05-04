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布林肯再釋訪中國意願：建構美中護欄 必須透過交往

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯2日在國務院與捷克外長利帕夫斯基舉行會談。(美聯社)
國務卿布林肯2日在國務院與捷克外長利帕夫斯基舉行會談。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)原定2月訪問中國，因中方軍事偵察氣球事件喊卡，迄今未成行；布林肯3日稱希望今年能訪中，他說，要建構美中關係的基礎與護欄，都必須透過交往(engagement)。

布林肯訪中為拜登總統和中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島的會談共識，國務院2月在宣布推遲布林肯訪中行程時說，會在「條件允許」之後重新安排布林肯的訪問，而非取消訪問。

國務院並未挑明具體條件，也遲未宣布訪問計畫；英國金融時報日前報導，美方一直有意安排，問題出在中方擔心拜登政府會公布偵察氣球的報告，因此拒絕配合安排布林肯訪中。

布林肯3日接受華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯(David Ignatius)訪問時稱希望今年有機會訪問中國。

布林肯表示，正如同拜習會所述，美國希望重新建立美中政府各層級固定的溝通管道；全球都希望美中能負責任地管理美中關係，就從雙邊往來和溝通開始。

布林肯說，若美中可以合作，使全球人民都受惠那就更好了，但至少要建構雙邊關係的基礎，要有些護欄，而要做到這些需要透過交往。

國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)在例行記者會表示，美國仍希望在條件許可下重新安排布林肯訪問中國，同時持續維持對中國溝通管道的暢通，例如布林肯日前在慕尼黑安全會議期間，與中國官員在場邊舉行會談。

巴特爾表示，美中關係有諸多議題關乎全球，例如氣候危機，以及大量貨運通行台海的經濟議題；全球都希望美中負責任地管理雙邊關係，美國會持續確保溝通管道暢通。

此外，對於俄羅斯方面指控烏克蘭試圖以無人機攻擊克里姆林宮，意圖暗殺俄國總統普亭；布林肯說，美國還不夠了解事實，無從評論或判斷。

根據美國日前外洩的機密情報分析，烏克蘭將面臨一系列軍事挑戰，只能取得有限的成果；布林肯解釋，曝光的內容反映的是特定的時間點，可能是烏克蘭在幾個月前的狀態，而非當前的狀態。

布林肯表示，西方國家提供烏克蘭大量的武器和軍事訓練，相信烏克蘭會成功收復更多領土，俄國想兼併烏克蘭卻已面臨戰略失敗；美國和世界各國會支持烏克蘭，不僅著眼於未來幾個月的反攻，還包括中長期。

布林肯 烏克蘭 國務院

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