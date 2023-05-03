妥協？硬幹？華郵分析：5種方式可能化解債限僵局

共和黨籍的眾院議長麥卡錫（右）要求聯邦政府縮減支出才能提高舉債上限，拜登總統終於要在下周邀國會領袖到白宮協商。（路透）

債限將至，華府運作卻卡關停滯；若共和黨 國會議員與拜登 總統無法就下個月的債限達成共識，美國可能被迫違約，恐怕導致衰退。

華盛頓郵報分析，債限僵局可能有五種化解方式。

1. 拜登與共和黨眾議員達成協議

國會通常每年至少要調高債限一次，而美國從未嚴重違約，只有2011年在民主黨 總統與共和黨掌控眾院時差點違約。經濟學者茱莉亞‧柯羅納杜(Julia Coronado)表示，時機緊繃，有一方將會退讓。

共和黨提議的提高債限版本，對民主黨而言難以防備。共和黨希望削減拜登的氣候計畫資金，減少從可負擔住房到醫療補助計畫(Medicaid)等聯邦支出，稱未來十年將省下數兆元。

拜登下周會晤國會領袖，表示他可能對談判抱持開放態度。

2. 民主黨與溫和派共和黨議員達協議

眾院民主黨已悄悄提出其他建議，試圖說服至少五位共和黨眾議員倒戈加入民主黨議員，共同簽署「院會請願書」(discharge petition)，繞過眾院領袖，強迫國會就提高舉債上限進行投票。

國會議員過去曾在移民與基本工資議題動用「院會請願書」，但都宣告失敗。

3. 違約

華府兩黨領導人都希望避免這種違約，財政部長葉倫(Janet Yellen)表示，若眾院不立法提高債限，政府可能在6月1日前用完經費以支付大部分帳單，屆時將無法借錢支付社會保障、發放退稅或付聯邦雇員與軍人薪資。

此外，股市可能暴跌，美國將被視為不可靠的商業夥伴，汽車和房價會因利率飆升而更貴，美國經濟可能陷入衰退，人民將會失業。

4. 拜登宣布債限違憲

此舉形同拜登頒布行政命令繞過國會，他可能動用南北戰爭時期的條文，宣布債限違憲，這項條款指稱國會有成文法表明聯邦政府需要償付債務。

前總統柯林頓2011年面對最後一次債限僵局，曾表示絕不會遲疑宣布債限違憲；不過，前總統歐巴馬最終與共和黨達成協議，而美國的信用評級當時首次下降。

5. 財政部發行1兆元硬幣

憑空創造貨幣來支付政府帳單的辦法很奇怪，但財政部依法可鑄造任何數量的硬幣。蘇波爾表示，這能為政府爭取一些時間。