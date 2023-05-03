債限僵局 拜登可引憲法第14修正案支付聯邦開支？

白宮斷然否決共和黨提出的提高舉債上限的條件，朝野目前仍陷於僵局。（美聯社）

是否調高舉債上限，共和黨籍聯邦眾議員與拜登 總統持續對峙，美國下個月就可能爆發違約。紐約時報分析，為了解決燃眉之急，某些官員現正討論歷任政府以往連想都不敢想的奇招，也就是針對國債上限要求釋憲。從法律理論來看，根據憲法第14修正案，即使國會在特定期限之前沒能調高舉債上限，聯邦政府依然必須發行新債以支付債券持有人、發放社安金以及發薪水給公務員。

某些法律專家認為，憲法第14修正案第四節條款明文規定「美國公債的有效性不容質疑」，已經足以不顧舉債上限。條文是在1861年至1865年南北戰爭結束後納入，到目前為止基本上並沒有法院判例可循。目前聯邦舉債上限為31.4兆元，調高上限必須國會通過。

紐時報導，知情人士說，主管經濟、法律的白宮 高層官員以及財政部 、司法部官員，過去幾個月對於憲法第14修正案條款有過激烈討論，至於如此手段是否獲得拜登支持，目前則無法得知。倘若拜登政府援引憲法第14修正案條款，逕自支付聯邦必要開支，共和黨勢必提出訴訟挑戰，雖然政府支出的問題獲得解決，但舉債代價恐將大幅增加。

報導指出，過去十多年來，某些法律學者及自由派倡議人士不斷推動透過釋憲解決舉債上限危機的提議，但歷任政府都不敢採納建議，白宮官員與司法部、財政部官員則不曾針對這個問題發表正式評論。

俄勒岡大學(University of Oregon)法學院憲法教授艾普斯(Garrett Epps)指出，憲法內容禁止聯邦政府債務違約，即使是違約極少部分，或者短期間違約。

艾普斯說：「如果國會決定放手讓政府違約，總統有權力也有義務償還國債，不必經過國會許可，即使如此動作代表著將借更多錢也一樣。」

上一次華府面臨類似危機是在2011年與2013年，包括前總統柯林頓在內的重量級民主黨人士，呼籲當時執政的歐巴馬總統援引憲法第14修正案，但白宮幕僚則說總統並無法律權限可以這麼做。