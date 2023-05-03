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好萊塢1.15萬編劇罷工 「吉米法倫今夜秀」等節目重播

記者胡玉立／綜合報導
美國編劇工會對娛樂產業至為重要，工會為爭權益即起罷工，有的節目立即斷炊，要用重播來墊檔。（美聯社）
美國編劇工會對娛樂產業至為重要，工會為爭權益即起罷工，有的節目立即斷炊，要用重播來墊檔。（美聯社）

在串流媒體時代新經濟壓力下，好萊塢15年來首次大罷工2日起展開，由工會代表的約1萬1500名電影電視編劇全都放下紙筆和筆電，大多數深夜談話性節目因此斷炊停工，重播舊節目。

串流媒體使每年連續劇和電影製作數量激增，但編劇們指稱，工作條件卻更緊繃，收入比以前更少；他們要求修改合同以獲得更高報酬，包括調高最低薪資、每場演出更多編劇參與、更短的獨家合同等。

「沒有合同，就沒有內容！」美國編劇工會(Writers Guild of America，WGA)成員在國家廣播公司旗下環球公司(NBCUniversal)紐約曼哈頓大樓外，高呼口號；工會領袖表示，目前制度已崩潰，「編劇生存受威脅。」

勞資糾紛對電視電影製作已造成連鎖反應，具體影響將取決於罷工持續時間；最先受影響的是深夜電視節目，和2007年曾持續100天的編劇罷工很相似。

由編劇為主持人寫獨白和笑話的所有當紅深夜節目立即停工；包括「吉米法倫今夜秀」(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)、「史蒂芬柯貝爾深夜秀」(The Late Show With Stephen Colbert)、「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)、塞斯·梅耶斯深夜秀(Late Night with Seth Meyers)、Comedy Central 「每日秀」(Daily Show)等，都只能重播墊檔。

「大家都希望雙方達成協議，但我也認為編劇要求並非不合理，」柯貝爾1日在節目中說。

電影電視製作人聯盟(Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP)表示，該組織先前已慷慨提議「增加編劇報酬，改善串流媒體重播費(residuals)」。

編劇工會98%的成員4月投票支持罷工，WGA罷工可能只是開始。美國導演工會(Directors Guild of America，DGA)和演員工會SAG-AFTRA合同都將在6月到期，導演工會10日將與影視製作人聯盟展開談判。

罷工 電影 導演

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