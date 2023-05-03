避免違約… 債限僵局怎解 拜登下周邀國會領袖商討

拜登總統邀國會四巨頭下周在白宮協商債限問題，以解美國財政違約之急。（路透）

舉債上限期限逐漸逼近，兩黨互不相讓的勢態卻更加嚴重；共和黨 籍聯邦參議員2日向拜登總統喊話，要求白宮接受共和黨的債限包裹提案，或者另提新案進行磋商；而路透報導，民主黨 高層透露，參院下周可能推出新版舉債上限提案。

麥康諾：若不接受眾院法案 就必須磋商

參院少數黨領袖麥康諾將出席下周的債限協商。（歐新社）

剩下不到一個月的時間，美國就可能發生債務違約，但國會兩黨高層堅持己見的對立卻更明顯；共和黨籍聯邦參議員說，民主黨必須嚴肅看待眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)上周在眾院通過的法案；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)2日對媒體說，民主黨若不接受眾院法案，就必須展開磋商。

眾院議長麥卡錫日前已提出共和黨的版本。（Getty Images）

「打破僵局法案」民主黨已布局數月

紐約時報報導，眾院民主黨高層過去這段時間一直悄悄部署調高舉債上限以避免國債 違約的秘密策略，執行步驟終於在2日啟動。

民主黨籍加州聯邦眾議員德索尼爾(Mark DeSaulnier)今年1月提出厚達45頁的「打破僵局法案」(The Breaking the Gridlock Act)，提案時並未受到太多注意，但其實是民主黨籌備數月之久的布局，目的在於萬一舉債上限談判破裂，國會將有解套方案避免聯邦政府違約。

民主黨眾議員提「院會請願書」

紐時分析，德索尼爾實際用意並不是讓「打破僵局法案」立法成功，而是透過提出法案為民主黨同僚製造提出「院會請願書」(discharge petition)的機會，藉此打破國債上限談判僵局。民主黨籍國會眾議員2日已提出「院會請願書」，設法讓調高國債上限法案繞過共和黨而過關。

美國商會：恐來不及避免違約

民主黨人士說，德索尼爾提案精彩之處在於共和黨完全看不出葫蘆裡賣什麼藥，法案早就屆滿在委員會審議至少30天才能提出「院會請願書」的門檻。不過，美國商會(U.S. Chamber of Commerce)2日發送給會員的備忘錄中分析，即使德索尼爾策略成功，在國會過關可能是在6月12日或13日，恐怕來不及避免聯邦違約。

參院多數黨領袖舒默。（歐新社）

面對媒體詢問是否可能通過決議讓國債上限在短期內提高，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)2日表示：「我們不應該把棘手問題往後推遲。」