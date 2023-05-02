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拜登召集國會兩黨領袖9日談債限 葉倫致函麥卡錫促行動

編譯徐薏茹／綜合1日電

財政部長葉倫(Janet Yellen)1日致函國會，警告如果國會不盡快提高或暫時取消債限，美國最快可能在6月1日就會債務違約；拜登當日也致電共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin Mccarthy)等人，召集他們於9日前往白宮，討論提高債務上限計畫。

拜登政府與共和黨已經在債限問題上僵持數月，除了麥卡錫，拜登還致電參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

自2月以來拜登一直未與麥卡錫會面，上周眾院通過法案支持將債務上限提高1兆5000億元，但同時提出大幅削減開支，包括取消學貸減免計畫，並加強領取社會福利者的工作規定等內容的法案，舒默放話眾院的法案「送到參院就會陣亡」。

眾院通過該法案後，拜登接受採訪表示樂意與麥卡錫會面，但只接受提高國家舉債上限的提案。

一名白宮官員向有線電視新聞網(CNN)透露，拜登在9日與國會兩黨領袖的會議上將強調，國會必定得採取行動無條件避免違約，討論防止違約的急迫性。

然而國會的反應則顯示黨派對於此議題的分歧仍根深柢固，共和黨敦促拜登與麥卡錫坐上談判桌，民主黨人則誓言不與共和黨就提高債限問題談判。

葉倫致函麥卡錫，警告如果國會不介入提高或解決債限問題，美國最快將於6月1日違約，可能陷入前所未有的經濟危機，導致數百萬人失業，並擾亂全球經濟。葉倫在信中說：「我懇請國會盡快行動，保護美國的信任與信譽。」

另一方面，聯準會(Federal Reserve)官員本周會議將準備再度升息，以對抗通膨。同時思考這是否足以暫停40年來最快的升息周期。

到目前，官員一直在尋找放緩與通膨減緩的清楚跡象，以判斷停止加息的合理時機。

本周之後，聯準會的計算可能翻轉，官員可能需要看到強於預期的成長、雇用及通膨跡象才會繼續升息。

拜登 麥卡錫 眾院

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