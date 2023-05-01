國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

美國2022年使用非法芬太尼致死的人數再創歷史新高，自殺與服毒過量致死爆增，占美國死亡主因 (美聯社)

國會眾院政府監督委員會的醫療保健及金融服務小組主席麗莎‧麥克林(Lisa McClain)上周在聽證會中要求啟動調查，深入了解中國幫派 如何協助與共產黨有關的墨西哥 黑幫洗錢數百萬元，其中包括將大量致命毒品 芬太尼(fentanyl)帶進美國的販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)。

傳北京精英階層也參與

根據媒體報導，至少過去七年期間，綽號「矮子」(El Chapo)的國際毒梟古茲曼(Joaquín Guzmán Loera)手下的「西納羅亞」集團，一直付錢給中國掮客代為洗錢；金錢來源則是墨西哥黑幫在美國街頭的毒品販賣，錯綜複雜的洗錢結構當中，北京精英階層也有參與。

如今國會議員要求調查中國共產黨是否是洗錢結構的同謀，某些輿論聲浪則傳出，中國國家主席習近平利用美國類鴉片藥物氾濫危機做為另一種武器，達到在國際社會建立新秩序的目的。

綽號「矮子」(El Chapo)的國際毒梟古茲曼，目前被關在科州聯邦監獄， 終生囚禁。(路透)

麥克林26日在聽證會上說：「中國已變成洗錢活動的全球重鎮，這點並不是祕密。」

她說：「國務院估計每年約有1540億元非法資金透過中國轉手，非常重要的是，國會必須了解中國共產黨在這種洗錢計謀當中的參與程度有多少。」

報導指出，過去墨西哥販毒集團必須把在美國販賣毒品所賺取的數百萬元現金裝上卡車，從美國開車南下跨越邊境到墨西哥，付錢給中間人幫忙洗錢成為合法資金，用來支付黑幫分子的奢華生活。

但這種模式代價昂貴、極為耗時且充滿風險，卡車可能遭到攔檢，現金被沒收，巨款也成為其他幫派覬覦目標。運輸過程中鈔票還可能受損，變成無法使用。通常為哥倫比亞籍或黎巴嫩籍的中間人收取20%服務費，黑幫集團要等數天或數周才能拿得到錢。

2016年開始，中國幫派提供新型服務讓黑幫幾乎即時可以取款，服務費只收2%。布魯金斯研究所(Brookings Institution)調查指出，販毒集團在美國派人把錢送交給中國黑幫後，中國黑幫立即把等值款項以披索在墨西哥轉帳給販毒集團，就在同一時間，中國黑幫在中國國內找到願意購買販毒現金的富人，並以人民幣進行交易。