眾院共和黨推法案鞏固邊境 擬走川普「嚴控」老路

美國邊防人員4月30日在德州邊界城市艾爾帕索的無證客，進行搜身檢查。艾市將於5月1日宣布緊急狀態，應付1月湧入的無證客。(美聯社)

共和黨 籍眾議員日前推出旨在加強查緝移民 法案，內容納入前總統川普任內多項嚴格管控邊境的措施。過去幾個月裡，由於內部意見不同，眾院共和黨團高層因此取消了某些手段最極端的項目。

眾院司法委員會、國土安全委員會最近幾天各自通過相關條款，不過法案送入民主黨居多數的參院後，過關希望渺茫。紐約時報報導分析，推出這項法案對共和黨來說，仍有試水溫的重要效果，讓共和黨高層測試能否兌現降低美墨邊境 破紀錄無證客人潮湧入的競選承諾。

對於共和黨來說，這項法案是拉攏右派基本盤的機會，在移民問題上展現與拜登政府截然不同的願景。

紐時報導，法案預計這個月可進入全院表決。法案內容包括要求拜登政府恢復堪稱川普任內施政亮點的邊境築牆工程，同時恢復川普任內的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，抵達美國南部邊境的庇護申請者，必須在拘留中心或美國境外等候美國移民法院審核結果。另外，法案內容要求雇主必須透過政府的「員工身分電子查核系統」(E-Verify)檢查員工身分是否合法。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)說，法案當中的計畫將能逼迫行政部門依法行事，達到鞏固邊境的目的，讓非法入境的移民人數再次得以降低。

民主黨方面則譴責法案內容充滿誤導、手段殘酷，並說共和黨企圖利用法案讓川普任內某些最嚴苛的邊境措施重出江湖，以便於2024年大選前在核心支持者當中催票。民主黨籍眾議員反對提案當中禁止使用C.B.P. One手機應用程式的條款。海關及邊境保護局(CBP)為了加快處理移民在邊境檢查站的申請手續而推出這款應用程式。

眾院國土安全委員會民主黨籍資深成員湯普森(Bennie Thompson)表示，共和黨只想吸引走極端的「讓美國再度偉大」(MAGA)群眾，而不是真正想讓問題出現進展。