拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

前總統川普（左）與現任總統拜登這兩位「老人家」都有意再戰2024。（美聯社）

拜登 總統已經宣布將競選連任，而共和黨很可能由前總統川普 再度出馬，引發各界猜測無論「二老」誰能勝選，是否做得完任期？據精算師推算，兩人都不會有做不完的問題。

拜登年滿80，若明年11月勝選，將高齡82歲，是美國最高齡的在任總統，四年之後則是86歲。川普也沒年輕到哪裡，如果他明年當選，也有78歲，四年後則是82歲。

選民對於由這兩位「老人家」競逐大位，難免會有一些特殊的考慮，尤其是隨著智力減退，一旦有軍事情況發生，兩人是否還能擔任最高統帥。

另一項可能是最大的問題，就是在任內過世的機率不算低。如果拜登勝選，則民調支持度不高的副總統賀錦麗將是第一順位的接任者；川普則尚未選定競選搭檔。

人的壽命難以預測，但Club Vita精算公司依據壽命模型推算，兩人都能在2029年後仍然有得活。模型顯示，拜登還有11年的壽命，能活到91歲；川普還有14年，能活到90歲。

模型的參數包括財富、婚姻狀況及工作履歷，兩人在這方面的條件相當。兩人的住址也被列入考慮因素；川普用的是佛羅里達州湖海莊園，拜登則是用他在德拉瓦州的住所。

Club Vita精算師皮凱特 指出，兩人的壽命都將超過美國男性的平均壽命；數據顯示，與拜登同一天出生者的平均壽命是能再活8.5年，與川普同日出生者平均還能活10.7年。他說，拜登和川普都不菸不酒，因此能活更久，而且有證據顯示，人如果工作較久，往往能活得更長，「身為總統，將能獲得最高品質的醫療，且無論是身體、心理及社交等方面都維持活躍，都能使他們更長壽」。

喬治城大學資深研調人員格雷表示，由於兩人都擁有高社經地位，能夠獲得全美國最佳的醫療待遇，而且都不抽菸，因此他們的均命可能遠高於平均水準。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點