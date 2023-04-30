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「美國有80歲老人求再讓工作4年」 拜登記協晚宴遭酸老 幽默回應

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
白宮記者協會晚宴，美國總統拜登（後）與政治談話節目「每日秀」主持人伍德（前）出席。 （路透）
白宮記者協會晚宴，美國總統拜登（後）與政治談話節目「每日秀」主持人伍德（前）出席。 （路透）

美國總統拜登今天出席白宮記者協會晚宴，坦然面對媒體調侃他在高齡還要競選總統連任，他對這尖酸的玩笑一笑置之，也幽默挖苦媒體界人士還擊。

華府政界和媒體界精英今天聚集一堂，參加白宮記者協會（White House Correspondents' Association）一年一度的盛大晚宴，除了傳統的搞笑吐槽，也呼籲釋放國外被囚記者同業。

飯後餘興節目最受矚目的演出者是政治談話節目「每日秀」（Daily Show）主持人伍德（Roy Wood Jr.），他嘲弄拜登在80歲高齡還要競選連任，若是當選，到86歲時仍得日理萬機。

伍德提到最近法國爆發抗議怒潮，民眾反對將退休年齡延後。他面無表情說道：「法國民眾在吵嚷，是因為他們不想64歲時還要工作。但在美國，我們有一個80歲老人家拜託我們再讓他工作4年。」這番話讓坐在只有幾公尺外的拜登笑得咧開嘴 。

拜登宣布競選連任時呼籲選民：「讓我把工作做完。」伍德打趣說：「這不是句競選口號，而是一項請求…大家可以隨意議論我們的總統，但當他睡完午覺醒來時，工作就完成了。」

拜登則拿92歲媒體大亨、保守派福斯電視網（Fox News）的老闆梅鐸（Rupert Murdoch）開玩笑回應。

拜登說：「你可能認為我不喜歡梅鐸，那根本不是真的。有那麼一個人能讓我看起來像（29歲流行歌手）哈利史泰爾斯（Harry Styles），我怎麼可能不喜歡他？」

拜登還話中帶刺地提起美國有線電視新聞網 （CNN）主播勒蒙（Don Lemon）。勒蒙因被控在廣播中發表性別歧視和年齡歧視的言論而被解僱。

拜登說：「你說我年紀大，我則稱之為老練；你說我老古董，我說自己有智慧。你說我已經過了鼎盛之年，勒蒙會說是正值黃金壯年。」

拜登 白宮 歧視

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