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白宮記協晚宴 拜登狂酸共和黨：麥卡錫打電話問我秘密

記者胡立玉、編譯俞仲慈／綜合報導
拜登總統29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。(Getty Images)
拜登總統29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。(Getty Images)

拜登總統29日出席白宮記者協會晚宴，這是他25日正式宣布尋求連任以來，首次出席華府正式聚會，也是他任內第二次參與這項年度盛會，與數千名支持新聞自由的賓客交流。氣候活躍分子則在會場外示威，抗議拜登的環境和能源政策。

拜登總統針對當前媒體自由遭到剝奪的狀況，開宗明義表示：「我要向全世界傳遞一項訊息，新聞自由是支柱、是自由社會的支柱而非敵人。」

「華爾街日報」駐俄記者格什科維奇(Evan Gershkovich)3月甫遭莫斯科當局以間諜罪名逮捕。白宮已將此案定調俄羅斯錯誤拘留，指「俄國政府這項針對美國公民」的舉措，美國「不能接受」。

白宮記者協會晚宴因疫情中斷三年，是拜登首次以總統和2024總統參選人身分出席。拜登在一開始嘲諷共和黨人時說，「我希望今晚大家都玩得開心，但請注意安全，若你發現自己迷失方向或感到困惑時，可能是喝醉了，或你是(聯邦眾議員)瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)。」

拜登總統(右)29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不...
拜登總統(右)29日出席白宮記者協會晚宴，談到第一修正案的重要性，並表示將堅定不移地致力於讓被錯誤拘留的記者和其他美國人回家。(美聯社)

在談到眾院議長麥卡錫時，拜登表示：「你們一直說我的支持率42%，但我猜你們不知道，麥卡錫打電話問我說，喬，你的秘密到底是什麼？我真的沒有開玩笑！」然後在談到共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯時，拜登坦承「準備很多德桑提斯的笑話」，並故意開德桑提斯玩笑：「在他連任州長後，有人問他是否有授權(mandate)，他說見鬼，我是異性戀(straight)、我是異性戀。」

白宮記者協會晚宴為記者和政治人物提供難得的交流機會，這場晚宴也給了拜登一個難得的機會，讓他在演藝人員和媒體成員面前，展示他的幽默感。 

今年受邀在晚宴中表演脫口秀橋段的嘉賓，是「每日秀」(Daily Show)喜劇演員小羅伊伍德(Roy Wood Jr.)。

與此同時，氣候反抗組織(Climate Defiance)在在白宮晚宴會場外「鬧場」，指責拜登犯下「生態滅絕」罪，指他的故意或疏忽行為已對環境造成破壞。

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