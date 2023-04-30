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銀髮族獨居不易 花大半輩子買房 老後又當租客

編譯陳韻涵／綜合29日電
許多人花了大半輩子買下的房屋，到老卻乏體力照顧，無福享受。(美聯社)
許多人花了大半輩子買下的房屋，到老卻乏體力照顧，無福享受。(美聯社)

人口普查局指出，大多數美國人在35歲之後買房，65歲以後繳清房貸並真正擁有自己的房屋，70多歲屋主的擁房率高達80%。不過，經濟學者表示，許多人退休後健康出狀況，獨居不易或危險而與家人同住、改租屋或入住養老院。

華盛頓郵報分析人口普查局的美國社區調查(ACS)2012年到2021年平均擁屋率與年齡報告，歸納出大多數美國人35歲之後買房，而80%的人在70多歲時擺脫房貸，真正擁房；此調查排除住在父母家的成年子女，或與退休家長同住的的成年人。

波士頓學院退休研究中心經濟學者陳安琪(Angie Chen，音譯)說：「當退休人士逐漸失能，獨居變得困難，擁屋率便逐漸下降，他們可能與家人同住或搬到療養機構。」

J.D.查懷瑟(J.D. Zahniser)正從明尼蘇達州聖保羅的自宅改在該市租屋居住，「儘管當地冬季又長又恐怖」。

查懷瑟發現，擁屋率隨著人們的年紀增長而下降，且在愈冷的地方，屋主愈早放棄房產。

在蒙大拿到緬因的北部州，擁房高峰年紀介於65歲到69歲，而在陽光帶的州則為75歲到79歲。

查懷瑟表示，她的研究只比較居民和租戶，因此可評斷人們並非搬往溫暖的州，另有許多喪偶的寡婦或鰥夫賣掉房子，搬到有人協助鏟雪的租屋社區。

教育程度和種族因素在買房的年紀扮演關鍵要角，但年齡卻很平均。若以平均剩餘壽命90歲來看，無論是高中輟學到高知識分子，幾乎都有可能離開自己的房子去租屋，90歲的擁房率降至64%。

陳安琪表示，90歲的參考價值不高，因為受教程度低的非裔往往活不到90歲。

全國擁屋率也無法以族裔區分群體，原住民和亞裔的擁房年齡曲線充滿波折，亞裔擁房率在64歲開始下降，而原住民的擁房率在屋主年紀漸長後仍有高低起伏，直到86歲才顯著下降。

退休 人口普查 原住民

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