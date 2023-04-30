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房東巧立名目收「高風險費、方便費」 比租金更賺

記者顏伶如／綜合報導
租屋開支日益上漲，使租屋族不勝負擔。(Getty Images)
租屋開支日益上漲，使租屋族不勝負擔。(Getty Images)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，汽油、日用品、網路商品價格開始下降，但房租仍在是民眾生活開銷負擔沉重的主因。房租因為疫情因素而飆漲的兩年後，許多美國主要城市的房租迄今都沒有冷卻跡象。

根據統計，今年2月到3月間，租屋開銷是通貨膨脹持續上漲的主因，通膨當中約有6成因素來自房租。紐約市房租日前創下歷史新高紀錄，平均月租高達4175元。

報導指出，40%租屋族如今飽受高房租之苦，就連中等收入甚至高收入租屋者也感受得到房租壓力。

「全國消費者法律中心」(NCLC)調查發現，近幾年來租屋族被迫接受各種巧立名目的收費，民眾想要租到安全、條件不錯的房子，變得越來越遙不可及。

上網交房租 竟收方便費

「全國消費者法律中心」指出，申請費是房東對有意租屋者進行背景調查的成本開銷，收費從25元至350元之間不等，倡議人士指出，馬里蘭州、喬治亞州、南卡羅來納州某些房東連根本不符資格的申請者都收申請費。

處理與行政費每月從12元到25元之間不等。水電帳單費是在水電費之外的收費，某些房東還對較低收入、信用評分較低者收取保險費、高風險費。

部分房東對上網交房租的房客收取方便費(convenience fees)。

監督組織「美國究責」(Accountable.US)取得獲利報告顯示，許多房東如今透過各種額外收費賺取的暴利，比實際的房租收入更可觀。

「美國究責」指出，房租漲價、各種收費變多，讓三大公寓出租公司Starwood Property Trust、Mid-America Apartment Communities、AvalonBay Communities營利成長破紀錄，2022年累計獲利28億元，比2021年還多8億元。

房東 低收入 南卡羅來納州

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