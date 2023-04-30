保障高信評購屋者 共和黨眾議員 要擋拜登房貸新規

拜登政府新規，讓信用良好的購屋者反而負擔更重，共和黨眾議員決心立法阻擋。(Getty Images)

拜登 政府新規訂於5月1日上路，信用評分較高的民眾，房貸成本將變高，以便補貼信用評分較差的購屋族。共和黨 籍眾議員 現正推動立法，希望擋下聯邦住房金融局(FHFA)即將生效的規定。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)推出的「負責任貸款人法案」(Responsible Borrowers Act)，已經獲得30多位共和黨眾院同僚連署。

畢格斯發表聲明說，聯邦住房金融局在拜登總統任命的局長帶領下，正在懲罰善盡財務責任的貸款民眾。他說，經常聽到選民抱怨房屋開銷負擔沉重，「拜登政府為了對抗通膨高漲而瘋狂升息，已經讓民眾負擔變得雪上加霜」。

他說，如果聯邦住房金融局新規上路，「將讓低風險屋主面臨數千元的額外費用開銷，鼓勵並且獎賞那些在財務上不負責任的民眾」。

畢格斯指出：「我的法案就是要禁止這些新費用生效，我很感謝有30多位共和黨眾院同僚共襄盛舉。」

本周稍早，共和黨籍參、眾議員都曾呼籲聯邦住房金融局取消加收費用的新規。

房貸新增費用的規定，是聯邦住房金融局推動平價住屋方案的配套措施，影響範圍包括全美各地私人銀行的購屋房貸。

房貸業界專家指出，購屋者信用評分在680分以上者，若申請40萬元房貸，每個月要多繳40元費用，負得起15%至20%頭期款的民眾也將面臨較高額的費用。

保守派倡議組織(FreedomWorks)主席布蘭登(Adam Brandon)說，拜登政府新規充滿冒犯意味，不符美國精神。他說，信用評分較高的民眾不應該因為做對的事而遭懲罰，要為別人不負責任的財務行為承擔責任，「不是經過選舉產生的華府官僚，無權為辛勤工作美國家庭訂定如此規定，拜登政府應該為這種獨裁手段遭到究責」。