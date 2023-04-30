川普、德桑提斯 5月13日愛阿華造勢拚場

前總統川普(圖)預定5月13日在愛阿華州第摩因市舉辦造勢活動，與同日在此活動的佛羅里達州州長德桑提斯拚場。(美聯社)

根據美聯社29日報導，前總統川普 預定5月13日在愛阿華州第摩因市(Des Moinies)舉辦造勢活動，當天佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)也受邀前往愛州，為該州眾議員芬斯特拉(Randy Feenstra)募款活動站台，顯示川普陣營有意和德桑提斯隔空對決。

川普競選團隊一位未具名成員表示，5月在第摩因市舉行的造勢活動，為了招募更多核心支持者和志工加入，已籌備數周之久，顯示2024共和黨 最可能出線的川普和德桑提斯，雙方的競爭越來越白熱化。

川普2016年黨內初選時 曾在此州落敗

由於2016年黨內初選，川普在愛州敗給德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，因此特別選在愛州造勢，和德桑提斯互別苗頭，也凸顯愛州左右共和黨總統初選至關重要的地位。

外界預估德桑提斯可能在下周，即佛州州議會結束後，挑選某個時機點宣布參加2024總統大選，因此川普陣營近來不斷加大對德桑提斯的攻擊火力，從德桑提斯的政策立場、保守派的忠誠度甚至人格特質，一一抨擊，以期壓制德桑提斯的聲勢。

至於德桑提斯表面上仍維持一貫避免正面交鋒的態度，但支持德桑提斯的超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)本月起藉由收費廣告反擊川普的攻勢，同時德桑提斯陣營也在愛州招募工作人員，為日後參選預作準備。

由於愛州向來是共和黨傳統票倉，無論川普或德桑提斯都有輸不得的壓力，雙方陣營積極備戰。

川普陣營表示，已握有2016年競選核心小組名單，並掌握兩次全國競選期間收集的資料，作為研擬競選策略的參考；一位共和黨策士表示，對於2016年和2020年輕鬆贏得愛州的前總統來說，贏得愛州絕對必要。

在此同時，「永不退縮」由輔選德桑提斯連任有功的資深策士考克斯(Phil Cox)領軍，已將愛州共和黨黨工列入名冊，並拉攏愛州共和黨大咖、即愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)前幕僚長庫普曼斯(Ryan Koopmans)加入；數周以來，「永不退縮」在愛州、新罕布夏州、南卡羅來納州和內華達州播放付費廣告，並計畫5月1日推出另一支新廣告為德桑提斯造勢。