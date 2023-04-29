橋水董事長：美中無法對話 處交戰邊緣

「橋水基金」董事長達利歐稱， 美中處於交戰邊緣，且雙方已無法對話。(路透)

最近兩度訪問北京 的「橋水基金」(Bridgewater Associates)董事長達利歐(Ray Dalio)說， 美中處在交戰邊緣，且雙方已無法對話，但強調處在戰爭邊緣，不意味「就一定會跨過這個邊緣」。

在北京待了13天的達利歐在他的領英帳號上說，美、中兩國離「跨越紅線」很近，一旦越過紅線，將不可收拾地把雙方「推過邊緣，推入某種型態的戰爭，嚴重且無可挽回地損傷兩國，損壞世界秩序，就像俄國 入侵烏克蘭損傷俄國和全世界，而且規模大得多」。

根據「富比士」雜誌(Forbes)，達利歐創立的風險基金公司掌管1240億元財富，是世界最大的基金。有人批評他大舉投資 中國政府主導的企業，曾把中國踐踏人權比做美國的種族主義，還公然質疑他該不該繼續投資美國。

美國企業研究所研究員庫柏( Zack Cooper)28日對達利歐的研判表示不以為然，說這種看法不符美國官方的資訊，例如印太地區指揮官就不認為「最近的未來」會發生衝突，因此「沒有理由認為，我們現在已處於戰爭邊緣」。

庫柏認為達利歐此言，不是出於對美國國防力量的擔心，而是擔心自己旗下的資金，被美國限制不得投資中國，尤其不能投資於軍民兩用，如高端電腦和有助中國軍方的領域。

庫柏說，「我認為白宮和國會都會祭出限制投資的方案，影響達利歐那樣的投資人」。

地圖組織(Atlas Organization)創辦人章家敦(Gordon Chang)認為美中之間的戰爭「大有可能」在2025年之前爆發。章接受福斯新聞台節目主持人瑪麗亞‧巴提若茉(Maria Bartiromo)訪問時說，1月27日洩露的軍方密件引述空軍將領彌尼翰(General Mike Minahan)談及2025年美中戰爭，章家敦認為還要更早。