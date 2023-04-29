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希臘開講 馬英九：兩岸關係與俄烏不同

記者程遠述／台北報導
中華民國前總統馬英九，在希臘出席第八屆德爾菲經濟論壇。(中央社)
中華民國前總統馬英九，在希臘出席第八屆德爾菲經濟論壇。(中央社)

赴希臘參加德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum)的中華民國前總統馬英九，28日在論壇對談時表示，俄羅斯與烏克蘭不像台灣與中國大陸，因為中華民國憲法將國家畫分為台灣地區和大陸地區，而「九二共識」也成為兩岸和平的護欄，俄、烏間不存在此機制。另外，他也說，不認為大陸準備以軍事影響台灣的2024選舉。

馬：九二共識是「和平護欄」

馬英九在德爾菲經濟論壇由美國布魯金斯研究院約翰‧桑頓中國中心主任李成主持提問並對談。馬英九在回答觀眾提問時表示，不希望台灣成為第二個香港，任何人想要改變台灣現狀，手段都必須是和平與民主的，否則，台灣人民將不會接受任何的改變。

馬英九說，蔡英文總統在過去三年中，兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了台灣憲法第11條和「海峽兩岸人民關係法」第二條，違背了宣誓就職時做出的遵守憲法的承諾，至今沒有對此糾正和道歉。他認為，目前的執政黨民進黨，至今拒絕接受九二共識，如果不改變，「兩岸和平很難實現」。

台陸委會 批馬順應中共

對此，台灣陸委會28日晚回應深表遺憾，且強調馬英九「順應中共的說詞」，是國人無法接受的事。陸委會發布新聞稿回應指出，馬英九「對我國憲法提出作了他個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾」。

陸委會表示，「馬前總統不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，並藉機批評我國總統，這是國人所無法接受的事」。

馬：不認為北京會以軍事影響台2024選舉

馬英九指出，要避免台海發生戰爭，台灣應主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話。「這並不容易，但我們應該嘗試」，推動更多的對話、合作、訪問及接觸，大陸也應該停止派出軍機在台灣周邊空域活動。

對於現場有觀眾提問，大陸是否會以軍事手段影響台灣2024年選舉，馬英九說，「我認為此刻他們(大陸)並沒有準備這樣做」，不僅是人道考量，更是因為任何軍事手段，會極大程度地傷害兩岸關係。

馬英九 中華民國 中共

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