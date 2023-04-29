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醫護人力缺口難補 開放技術移民呼聲起

編譯俞仲慈／綜合28日電

國內勞動市場人力嚴重短缺，有近1000萬個職缺找不到人，其中醫療人力短缺影響層面甚鉅，因為自新冠疫情爆發以來，護理師流失兩成人力，因此有非營利組織主管投書建議有關單位，盡速開放外國醫護人員技術移民，彌補醫療體系人力不足的危機。

根據管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)預估，到2025年國內將有多達45萬名護理師職缺，同時聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)報告也指稱，在2026年以前，國內每年需要超過20萬3000名合格護理師，意味著未來三年內，每年需要的新進護理師人數必須增加一倍，但是對於護理師的龐大缺額，有關單位尚未提出「迅速解決方案」。

根據統計，有58%國人支持擴大或維持移民人數，而且對於高級技術移民的支持率更高達78%，致力於宣導公共政策的非營利組織Hispanic Leadership Fund主席羅培茲(Mario H. Lopez)投書國會山莊報(The Hill)，呼籲聯邦政府擴大開放技術移民作為補救措施。

外國護理師不但可以立即填補國內護理師不足，同時將國際護理知識引進國內，至於外國醫療專業人員則透過移民美國，擴大職業發展與專業領域，相輔相成。

不過根據國務院(State Department)公告顯示，原定今年5月核發的EB-3簽證將延宕八個月，其中包括醫療保健專業人員的簽證，對於解決國內護理師等各種勞動力短缺，不啻又增加一個絆腳石。

羅培茲投書建議有關單位，應優先考慮開放護理師的移民簽證，並善用近年來尚未核准的簽證名額。上屆國會有70名聯邦眾議員和26名聯邦參議員組成的兩黨小組通過立法，回收國會先前簽發給醫護人員但未使用的簽證名額，以彌補嚴重的人力短缺。

羅培茲強調，加速開放醫療專業人員移民，不但可以化解當前勞動短缺問題，還可以促進國內經濟發展，呼籲朝野兩黨應共同努力以提升國民生活品質。

移民 簽證 國務院

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