美移民勞工光3月就有3100萬人 學者籲減少移民限制

美國的移民勞工投入就業市場，提升了美國的勞動力，也減緩勞工短缺與通膨。(Getty Images)

美國職場3月有3100萬非美國本地出生的移民勞工 ，占整體勞動力的18.5%；2020年2月迄今，約210萬移民投入就業市場，提升美國勞動力，減緩勞力短缺與一度創歷史新高的通膨。

穆迪分析(Moody's Analytics)機構與勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，新冠肺炎疫情 2020年2月開始之前，有210萬名在外國出生的勞工投入美國就業市場，其中包括在職與求職者，相比美國出生的在職與求職者只有約42萬2000人，換算移民占美國勞力成長的83%。

今日美國報(USA Today)指出，這個數字是計算進入職場的勞工，以及減去因為退休、疾病或其他原因離開職場人數的淨增長。

上個月，移民勞工人數約3100萬，占整體勞動力1億6700萬人的18.5%，略低於2月的創紀錄的18.6%；這些外國勞工包括新移民，以及所有在美國以外地區出生、之後移民到美國的人，包括數十年前童年抵美者。

勞工統計局數據顯示，經歷去年大部分的停滯後，在職與求職人數從去年11月的62.2%增至上個月的62.6%，雖然仍低於疫情前的63.3%，但有助緩和疫情造成的勞力短缺，減緩去年平均上漲5%的薪資成長。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，溫和增加工資對降低通膨至聯準會的2%目標，以及停止讓許多經濟學者在今年預測衰退的暴力升息很重要。

穆迪經濟學者瑪麗莎·迪納塔萊(Marisa DiNatale)說，「勞動力的大多數成長來自移民」。

儘管前總統川普政府實施嚴格的移民政策，加上疫情過去兩年凍結許多國家之間的流動，但移民在勞動市場的成長不受影響。

迪納塔萊表示，這些數據表明需要減少移民限制以增加勞動力，刺激生產與經濟成長，尤其美國出生率逐漸下降。

移民進入職場的速度比美國本地勞工還快，且已維持很長一段時間；2010年初以來，兩種勞工增加約600萬人，外國出生的人數成長29.3%，比美國出生的勞工多4.7%。