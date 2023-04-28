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防疫遣返令5月11日終結 美墨邊境恐現偷渡潮

記者顏伶如／綜合報導
美國海關與邊境保護局援引美國法典第42卷執行的防疫遣返令，今年5月11日結束，預計美墨邊境將爆發大規模偷渡潮。圖為執法人員在美墨邊境逮捕偷渡客。(路透)
美國海關與邊境保護局援引美國法典第42卷執行的防疫遣返令，今年5月11日結束，預計美墨邊境將爆發大規模偷渡潮。圖為執法人員在美墨邊境逮捕偷渡客。(路透)

國家廣播公司(NBC)27日報導，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)正面臨無證移民收容地點容量不足、經費短缺等問題，從前總統川普任內開始、援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令今年5月11日結束後，美墨邊境估計將爆發大規模偷渡潮，恐讓管控無證移民問題更加惡化。

另一方面，根據拜登政府新規，幾乎所有非法入境者都將迅速遣返母國或到墨西哥，並在瓜地馬拉、哥倫比亞兩國設立受理庇護申請的區域處理中心。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日在國務卿布林肯(Antony Blinken)陪同下於記者會上表示，新規模式旨在直接於民眾所在地點接觸，減少人口走私，避免許多人踏上危險的偷渡之旅。

美國海關與邊境保護局援引美國法典第42卷執行的防疫遣返令，今年5月11日結束，預...
美國海關與邊境保護局援引美國法典第42卷執行的防疫遣返令，今年5月11日結束，預計美墨邊境將爆發大規模偷渡潮。圖為執法人員在美墨邊境逮捕偷渡客。(路透)

梅奧卡斯說：「讓我說清楚，我們的邊境不是開放的，5月11日後也不會開放。」但他也強調，並沒有拘押移民家庭的打算。

從中南美洲向美墨邊境前進的偷渡路線，瓜地馬拉、哥倫比亞是許多無證移民必經之處。拜登政府將在這兩個國家設立受理庇護申請的區域處理中心，接受民眾上網預約面試時間。民眾申請後將接受難民申請的資格審核，初期每月處理案件數量只有數千件，未來將逐漸擴大。

來自古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉的偷渡客，由於美國無法直接遣送他們回母國，一律都將遣送到墨西哥。

兩名國安部官員透露，分布於美墨邊境的海關與邊境保護局據點，23日當天共處理1萬8000名無證移民案，防疫遣返令一旦結束，處理案件數量恐將頻頻刷新紀錄。官員指出，海關與邊境保護局設置於美墨邊境的無證移民臨時收容中心，在現有預算的運作下，收容人數已接近爆滿。

美國海關與邊境保護局援引美國法典第42卷執行的防疫遣返令，今年5月11日結束，預...
美國海關與邊境保護局援引美國法典第42卷執行的防疫遣返令，今年5月11日結束，預計美墨邊境將爆發大規模偷渡潮。圖為執法人員在美墨邊境逮捕偷渡客。(路透)

國安部發言人說，已加緊作業擴大收容中心容量，為邊境地區即將出現的移民潮預做準備，同時根據梅奧卡斯頒布計畫，加快不符合申請庇護資格無證移民的遞解程序。

國安部匿名官員說，邊境主管機構內部如今充滿「焦慮感」，擔心即使加快將某些無證移民遞解出境，還是趕不上大批偷渡客湧入美墨邊境的速度。

美墨邊境 移民家庭 偷渡客

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